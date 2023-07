© Foto: picture alliance / abaca | ABACA



Nikola hat Fördermittel von Kalifornien erhalten, um einige der ersten US-Tankstellen für wasserstoffbetriebene LKWs zu bauen. Einige davon könnten bereits Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Die Aktie haussiert.

Das in Phoenix ansässige Unternehmen teilte mit, dass es von der kalifornischen Verkehrskommission 41,9 Millionen US-Dollar für den Bau von sechs Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge in Südkalifornien erhalten hat. Sie werden unter dem Markennamen Hyla betrieben, den Nikola gemeinsam mit seinem Partner Voltera eingeführt hat.

Der Zuschuss "wird es uns ermöglichen, den Aufbau einer emissionsfreien Wasserstoffbetankungsinfrastruktur zu beschleunigen, die für den erfolgreichen Start unserer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrotrucks im Juli von entscheidender Bedeutung ist", so Carey Mendes, Präsident von Nikola, in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.

Die kalifornischen Gelder werden etwa die Hälfte der Kosten für den Bau der sechs Tankstellen decken, sagte Unternehmenssprecher Dan Passe. Nikola und Voltera werden den restlichen Teil übernehmen.

Die Ankündigung wird von Marktteilnehmern als eine dringend benötigte gute Nachricht bewertet, da das Unternehmen wesentlich mehr Kapital aufbringen muss, um ein stabiles Geschäft mit emissionsfreien Lastwagen aufzubauen.

Nikola hat im vergangenen Monat angekündigt, dass das Unternehmen rund 270 Stellen in allen Geschäftsbereichen streichen werde, um die Kosten zu senken. Außerdem versuche man, durch die Ausgabe neuer Aktien mehr Geld zu beschaffen.

In den vergangenen zwei Jahren hat Nikola seine Geschäftstätigkeit drastisch umgestaltet und sich ausschließlich auf den Bau von Batterie- und Brennstoffzellen-LKWs, sowie die Herstellung von Wasserstoff für letztere konzentriert. Der ehemalige Gründer Trevor Milton hat viel Schaden am Unternehmen angerichtet. Er wurde schließlich im vergangenen Jahr wegen Wertpapierbetrugs verurteilt und wartet auf sein Urteil.

Nikola-Aktien haben sich innerhalb der letzten vier Wochen verdoppelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert vom aktuellen Niveau ausgehend ein Aufwärtspotenzial von weiteren 90 Prozent. Allerdings empfehlen die meisten Banken derzeit die Titel zu halten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion