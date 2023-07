Übertragung des ehemaligen europäischen Geschäfts von Western Union Business Solutions (WUBS) auf Convera abgeschlossen, nachdem die Übernahme im Jahr 2021 für 910 Millionen Dollar erfolgt ist

Mit der Übernahme positioniert Convera sich für weiteres weltweites Wachstum nach der Meldung eines Rekordumsatzes in der ersten Jahreshälfte

Convera, eine im B2B-Fintech-Sektor tätige, führende Nichtbank für den weltweiten Zahlungsverkehr, meldete heute den Vollzug der Übernahme seines europäischen Geschäfts. Damit ist die Übertragung von Western Union Business Solutions nach der Übernahme des Unternehmens durch die Private-Equity-Firmen Goldfinch Partners LLC und The Baupost Group, LLC im Jahr 2021 abgeschlossen.

Basierend auf jahrzehntelanger Branchenexpertise und technologiegestützten Zahlungslösungen ermöglicht Convera seinen mehr als 30.000 Kunden weltweit intelligentere Geldbewegungen, sodass sie mit jeder Transaktion mehr Wert schöpfen können. Mit einem Jahresumsatz von über einer halben Milliarde erzielt Convera weiterhin Rekordergebnisse und ist auf dem Weg, 2023 das Ergebnis des letzten Jahres zu übertreffen.

Mit diesem endgültigen Vollzug wird das Unternehmen den Fokus auf seine geplanten Investitionen setzen, um den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in den kommenden Jahren zu transformieren.

Die Kunden von Convera reichen von Kleinunternehmern und Treasurern in Unternehmen bis hin zu Bildungseinrichtungen, Finanzinstituten, Anwaltskanzleien und NGOs. Auf der AWS-Cloud-Infrastruktur laufend, bietet Convera angefangen beim einfachen Währungsumtausch bis hin zu anspruchsvollen Hedging-Lösungen ein vielfältiges Angebot, und diese europäische Übernahme wird weitere Wachstumsmöglichkeiten in diesen Bereichen ermöglichen.

"Wir freuen uns, diese Übertragung formell abzuschließen und unser gesamtes europäisches Geschäft in Convera einzubringen. In den vergangenen beiden Jahren hat Convera eine erhebliche Transformation durchlaufen, anknüpfend an das Erbe von Western Union Business Solutions, und das Unternehmen für das Wachstum im digitalen Zeitalter aufgestellt. Sehr gerne werden wir die Transformation durch Innovationen und neue Partnerschaften mit unseren Kunden weltweit fortsetzen", sagte Patrick Gauthier, CEO von Convera.

Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP war bei dieser Transaktion als Rechtsberater von Goldfinch Partners LLC und The Baupost Group, LLC tätig.

Über Convera

Convera, ein weltweites B2B-Zahlungsunternehmen, stellt Unternehmen jeder Größenordnung Zahlungsdienstleistungen und Devisenprodukte zur Verfügung. Mit seiner Expertise im Devisenmanagement und weltweiten Geldtransfer bietet Convera Zugang zu über 140 Währungen und ein mehr als 200 Länder und Territorien umspannendes Finanznetz. Mit technologiegestützten Zahlungslösungen für mehr als 30.000 Kunden, von Kleinunternehmern bis hin zu Treasurern in Unternehmen verschiedener Branchen, verfolgt Convera das Ziel, Geldbewegungen so einfach zu gestalten, dass jedes Unternehmen auf der Welt zuversichtlich wachsen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.convera.com

Über Goldfinch Partners

Mit Hauptsitz in Seattle und Investmentexperten in der Bay Area und in New York City verfügt der Finanzinvestor Goldfinch Partners über ein gebundenes Eigenkapital von rund 1 Milliarde US-Dollar, das in Unternehmen für software- und technologiegestützte Dienstleistungen mit Blick auf das breite Thema der digitalen Transformation in verschiedenen Industriezweigen investiert ist. Gegründet 2018, verfügen die Investmentexperten von Goldfinch über jahrzehntelange Erfahrung mit Beteiligungen in leitenden operativen Funktionen bei weltweit führenden Unternehmen. Die Gründer Sean Collins (ehemals BCG) und Bill McNichols (ehemals Starbucks und Vulcan Capital) arbeiten und investieren seit 2015 zusammen und haben mit dem Investmentteam Transaktionen im Gesamtwert von über 100 Milliarden US-Dollar geleitet.

Über Baupost Group, LLC

Die Baupost Group, ein Investmentmanager aus Boston, verfolgt einen langfristigen, kooperativen Ansatz. Seit 1982 verwaltet und vermehrt das Unternehmen das Kapital von Familien und Stiftungen sowie Arbeitnehmern, die zusammen den größten Kundenstamm des Unternehmens ausmachen. Inzwischen verwaltet Baupost rund 26 Milliarden Dollar.

Mit einer breit aufgestellten und flexiblen Satzung und umfassender Erfahrung in allen Anlageklassen und Marktumgebungen ist Baupost stark aufgestellt, um längerfristige und hochkomplexe Möglichkeiten zu bewerten und zu verfolgen und Transaktionen flexibel zu strukturieren, um die Anforderungen der Verkäufer zu erfüllen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230710497184/de/

Contacts:

Sarah Meade

150Bond

sarah@150bond.com