Beijing, China (ots) -Haben Sie jemals eine Oper gesehen, in der die Schauspieler atemberaubende Stunts wie Feuerspucken zeigen? Wie werden Chengdus einzigartige Künste, wie die Sichuan-Oper, Teil einer internationalen Sportveranstaltung?China verfügt über eine äußerst vielfältige Opernlandschaft, wobei vielen Menschen die Peking-Oper als erstes in den Sinn kommt. Doch in Chengdu wird die Oper auf eine etwas andere Art und Weise präsentiert. Die Sichuan-Oper, entstanden vor 400 Jahren und repräsentativ für die Verschmelzung verschiedener Kulturen aus ganz China, kann als eine Art Comedy-Performance betrachtet werden, bei der die Schauspieler gleichzeitig Stuntmen sind und atemberaubende Tricks wie Feuerspucken und blitzschnelle, scheinbar magische Maskenwechsel darbieten.Die Sichuan-Stickerei, ein weiteres charakteristisches Merkmal der Kultur von Chengdu, zeichnet sich durch ihre lebendigen Farben, ihre über 3000 Jahre alte Geschichte und eine Vielzahl von mehr als 130 Sticktechniken aus.In diesem Video schlüpft der amerikanische Moderator Jack Klumpp in ein authentisches Opernkostüm und bereitet sich mit Hilfe von Make-up auf seine erste Aufführung der Sichuan-Oper vor. Dabei erfährt er auch die erstaunlichen Möglichkeiten, die sich durch Nadel und Faden eröffnen, während er von einem Meister seines Fachs die Kunst der Sichuan-Stickerei erlernt.Wie präsentiert Chengdu seinen einzigartigen Stil mit klassischen Künsten wie Oper und Stickerei? Wie werden die in Chengdu ausgetragenen University Games die Kultur dieser Stadt auf ein neues Niveau heben?Pressekontakt:Li SiweiTel: 008610-68996566E-Mail: lisiwei5125@gmail.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5554574