Die OMV hat ihr Trading Statement für das 2. Quartal veröffentlicht. Sowohl Öl- als auch Gaspreise waren gegenüber dem 1. Quartal rückläufig. Der durchschnittlicher Brent-Preis lag im 2. Quartal bei 78,05 USD/bbl (Q1: 81,17), der durchschnittlicher CEGH Erdgaspreis bei 37,54 EUR/MWh (Q1: 55,87). Die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen liegt im 2. Quartal bei 353 kboe/d (Q1 bei 376), die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffe bei 324 kboe/d (Q1 360). Die Verkaufsmenge bei Polyolefine liegt im 2. Quartal bei 1,47 Mio. t (Q1: 1,41). Laut OMV stiegen die Retail-Margen leicht, verglichen mit Q1/22, und die Commercial-Margen gingen leicht zurück. Die Q2/23-Ergebnisse werden am 28. Juli 2023 veröffentlicht. (Der Input von BSNgine für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...