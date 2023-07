Evonik senkt Ausblick wegen sehr schwacher Nachfrage - Aktie im Plus

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat wegen des anhaltend trüben Umfelds seine Prognosen für das laufende Jahr eingedampft. So geht Evonik-Chef Christian Kullmann nur noch von einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro aus, wie das Unternehmen am Montag überraschend in Essen mitteilte. Bisher hatte Evonik noch das untere Ende der alten Spanne von 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro angepeilt.

ROUNDUP/Ryanair: Wachstum wird vor allem außerhalb Deutschlands stattfinden

FRANKFURT - Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair will auch ihr künftiges Wachstum vor allem außerhalb Deutschlands organisieren. "Mit seinen hohen Kosten sticht Deutschland als Markt nicht gerade hervor. Wir stationieren unsere Flugzeuge lieber in Italien, Spanien oder anderen Standorten, in denen wir niedrigere Zugangskosten haben", sagte die Ryanair-Repräsentantin für den deutschsprachigen Raum, Annika Ledeboer, der Deutschen Presse-Agentur. Zurzeit suche man eher in Frankreich oder Schweden neue Crews, als weitere Flugzeuge an deutschen Flughäfen zu stationieren.

Telekom-Beteiligung BT Group sucht neuen Chef - Jansen tritt ab

LONDON - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group sucht einen neuen Chef. Philip Jansen habe den Verwaltungsrat informiert, dass er in den kommenden zwölf Monaten sein Amt niederlegen wolle, teilte BT am Montag in London mit. Das Nominierungskomitee des Kontrollgremiums habe eine Nachfolgesuche eingeleitet, bereits im Sommer solle es erste Updates für den Kapitalmarkt geben. Die Firma befinde sich noch im frühen Stadium des strategischen Umbaus, sei aber auf gutem Weg, sagte Verwaltungsratschef Adam Crozier. BT baue derzeit sein Netz aus "wie wild", sagte Jansen und verwies auf Glasfaseranschlüsse und die Abdeckung mit 5G-Mobilfunk. Der Manager ist seit Februar 2019 Vorstandschef.

IPO: Energiespeicheranbieter Intilion bläst Börsengang ab

PADERBORN - Der Energiespeicheranbieter Intilion hat seinen geplanten Börsengang vorerst abgesagt. Das Paderborner Unternehmen habe sich gemeinsam mit dem Alleineigentümer Hoppecke Rail Systems dazu entschieden, den Börsengang vorerst nicht umzusetzen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Intilion habe zwar positives Investorenfeedback bekommen, aus Sicht der Alteigentümer sei aber im aktuellen Kapitalmarktumfeld keine angemessene Bewertung zu erzielen. Die Vorbereitung eines Börsengangs solle abhängig vom Marktumfeld zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgenommen werden.

VW bei Elektroautos im Inland noch hinter Tesla - Preiskampf erwartet

FLENSBURG - Im Kampf um den Spitzenplatz im deutschen Elektroautomarkt hat Tesla im ersten Halbjahr zwar erneut die Nase vorne, doch der Vorsprung auf Platzhirsch VW schmilzt. Laut Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden von Januar bis Juni 36 400 Teslas und 34 400 reine Stromer der Marke VW neu zugelassen. Im zweiten Halbjahr könnte sich der Kampf um Absatz weiter verschärfen und Stromer deutlich billiger machen, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt.

Novartis verliert Patentstreit in den USA - zuversichtlich für Ziele

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat in den USA einen Rechtsstreit um ein Patent für sein Herzmedikament Entresto verloren. Das US-Bezirksgericht für den District of Delaware habe das Kombinationspatent für Entresto für ungültig erklärt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Generika könnten in der Folge früher auf den Markt kommen.



Weitere Meldungen



-GDV: Bisher 6,7 Milliarden Euro wegen Ahrtal-Flutkatastrophe gezahlt -Analyse: Drohnen werden häufiger kommerziell genutzt

-Easyjet streicht 1700 Flüge im Sommer - meiste Passagiere umgebucht -Irak und Totalenergies unterzeichnen Milliardenvertrag -Zulieferer-Chef: Chinesische Autobauer verhandeln eher auf Augenhöhe -Habeck übergibt Bosch Förderbescheid für Wasserstoffprojekt -Haftung von Motorhersteller im Dieselskandal? - BGH skeptisch -Julius-Bär-Chef: Verschiebungen im Markt gehen nur langsam vonstatten -Viagra ohne Rezept? - Kommission berät über Verschreibungspflicht -ROUNDUP/Tantchen in der Krise: Neuer Skandal kommt für BBC zur Unzeit -Strom und Bier: Aiwanger eröffnet Hopfen-Agri-Photovoltaik-Anlage -ROUNDUP: Immer mehr Abstellgenehmigungen - Das Paket liegt vor der Haustür -Verdi: Amazon-Mitarbeiter in Winsen sollen an drei Tagen Arbeit niederlegen -Steinmeier für 'Wasserzeichen' bei künstlicher Intelligenz°

GB0030913577, CH0012005267, DE0007664039, IE00BYTBXV33, US88160R1014, DE000EVNK013