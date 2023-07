RTL Group ProsiebenSAT1.Media Aktien- zweimal "Fernsehsender", die unter der aktuellen Zurückhaltung am Werbemarkt leiden. Beide sehen in der zweiten Jahreshälfte "Hoffnungsschimmer" für eine Wiederbelebung des für die Bilanzen entscheidenden "Werbemarktes". Daneben suchen beide Medienkonzerne durch Differenzierung "in nahe Bereiche" mit unterschiedlichem Ansatz zusätzliche Ertragsquellen auszubauen. In den letzten zwölf Monaten machten beide Aktien eine annähernd parallel verlaufende Berg- und Talfahrt durch. Wobei auf 12-Monatssicht eigentlich nicht viel passiert ist: RTL Group Aktie handelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...