Toronto, Ontario (7. Juli 2023) / IRW-Press / - Banxa Holdings Inc. (TSXV: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) ("Banxa" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass die Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung zum Montag, den 10. Juli 2023 wieder in den Handel an der TSX Venture Exchange aufgenommen werden. Die Wiederaufnahme erfolgt in Verbindung mit der Aufhebung der von den Wertpapieraufsichtsbehörden von British Columbia und Ontario am 3. November 2022 erwirkten Handelsaussetzung (Cease Trade Order/"CTO").

Die Handelsaussetzung erfolgte, weil das Unternehmen es versäumt hatte, seinen geprüften Jahresabschluss, den dazugehörigen Lagebericht der Unternehmensführung (MD&A) sowie die dazugehörige Bescheinigung für das Jahr bis zum 30. Juni 2022 (die "CTO-Finanzunterlagen") einzureichen.

Die CTO-Finanzunterlagen wurden nunmehr eingereicht und können bei Interesse im SEDAR-Archiv eingesehen werden.

Das Unternehmen hat außerdem die Zwischenabschlüsse, dazugehörigen Lageberichte der Unternehmensführung (MD&A) und dazugehörigen Bescheinigungen für die Zeiträume zum 30. September 2022, 31. Dezember 2022 und 31. März 2023 eingereicht. Diese zusätzlichen Unterlagen können ebenfalls von Interessierten im SEDAR-Archiv eingesehen werden.

Entwicklungen & Webinar

Seit November 2022 konnte Banxa bemerkenswerte betriebliche Fortschritte erzielen. Das Unternehmen nahm den Betrieb mit seinen Premium-Partnern MetaMask, ZenGo, BitMart, TheGraph und AtomicHub auf und lancierte direkte Zahlungsmethoden in Mexiko, Kolumbien, Argentinien und Thailand.

Banxa plant, sein Geschäft auf die wichtigsten Weltmärkte auszudehnen. In den kommenden Monaten will Banxa seine große Auswahl an lokalen Zahlungsmöglichkeiten vor allem in Südostasien ausbauen, um seinen Marktanteil als internationaler Krypto-Infrastrukturanbieter zu vergrößern. Darüber hinaus plant Banxa auch die Gründung strategischer Allianzen mit Partnern von Weltrang.

Banxa ist damit beschäftigt, alle Steuerungs- und Kontrollprozesse im Unternehmen, auch in Bezug auf das Finanzmanagement und die verantwortungsbewusste Unternehmensführung, laufend zu verbessern. Das Unternehmen hat sich dem Aufbau einer Infrastruktur verschrieben, die Händlern und Konsumenten auf der ganzen Welt die Vorteile von Kryptowährungen zugänglich macht.

Webinar

Das Banxa-Team wird am 12. Juli 2023 um 11 Uhr (EDT) / 8 Uhr (PDT) / 17 Uhr (MESZ) ein Webinar für Anleger abhalten, um über Neuigkeiten aus dem Unternehmen zu berichten und Fragen zu beantworten. Durch die Präsentation führen Chairman Domenic Carosa, CEO Holger Arians sowie Chief Product Officer Tom Chalmers.

Webinar:

Mittwoch, 12. Juli 2023

11 Uhr (EDT) / 8 Uhr (PDT) / 17 Uhr (MESZ)

Eine Anmeldung ist unter dem nachfolgenden Link oder unter dem nachstehenden QR-Code erforderlich: https://bit.ly/BNXA-Webinar

Die Präsentationsunterlagen können im Vorfeld unter folgendem Link eingesehen werden: https://bit.ly/BNXA-InvestorDeck-July2023

Im weiteren Tagesverlauf wird dann eine Aufzeichnung des Webinars in Form einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Die Aktionäre werden gebeten, am Webinar teilzunehmen, um sich über den aktuellen Stand des Geschäftsbetriebs und die weitere Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Im Anschluss an die Präsentation gibt es einen Frage-und-Antwort-Teil (Q&A). Die Teilnehmer werden eingeladen, ihre Fragen bereits im Vorfeld an investors@banxa.com zu übermitteln oder während des Webinars die Q&A-Funktion zu nutzen.

Kontakte

Medien:

Wachsman

Ethan Lyle

mailto:banxa@wachsman.com

ENDE

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

i.A.: "DOMENIC CAROSA"https://twitter.com/DomCarosahttps://twitter.com/DomCarosa

Domenic Carosa = Chairman (1-888-218-6863)

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über das Datum, an dem die Aktien des Unternehmens wieder an der TSX Venture Exchange gehandelt werden, über die Pläne des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit auf neue Märkte auszudehnen, seine Auswahl an lokalen Zahlungsoptionen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens zu erweitern, seine Position als Anbieter von Krypto-Infrastruktur zu stärken und neue Partnerschaften zu schließen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die das Unternehmen für angemessen hält, einschließlich der Tatsache, dass die Aktien des Unternehmens am 10. Juli 2023 wieder an der TSX Venture Exchange gehandelt werden, dass das Unternehmen in der Lage ist, alle erforderlichen staatlichen oder sonstigen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, um seinen Betrieb und seine Dienstleistungen zu erweitern, dass das Unternehmen Allianzen mit neuen Partnern eingehen wird und dass das Unternehmen in der Lage ist, seinen Betrieb in weiteren Ländern zu erweitern und zu starten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung unterliegen jedoch zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem das Datum, an dem die Aktien des Unternehmens wieder an der TSX Venture Exchange gehandelt werden, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen Betrieb zu erweitern und die erwarteten Zeitpläne einzuhalten, dass das Unternehmen von seinen aktuellen Plänen abweichen wird, dass das Unternehmen keine Allianzen mit Partnern eingehen wird und dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen staatlichen oder sonstigen behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen kommen wird, um seine aktuellen Ziele zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71278Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71278&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA06683R1010Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.