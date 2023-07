Durch die Übernahme erweitert GlobalLogic's seine Kapazitäten in den Bereichen Engineering, Architektur und Cloud-Softwareentwicklung sowie die europäische Präsenz

GlobalLogic, ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und führend im Bereich Digital Engineering, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Übernahme von Sidero Ltd., einem in Irland ansässigen Unternehmen für technische Dienstleistungen und Cloud-native Softwareentwicklung, das sich auf den vertikalen Kommunikationssektor spezialisiert hat. Diese strategische Akquisition soll die Fähigkeiten von GlobalLogic im dynamischen Sektor der Kommunikationstechnologie stärken und die europäische Präsenz des Unternehmens in Irland ausbauen.

Unternehmen in der Kommunikationsbranche sind weiterhin die disruptivsten, wenn es um die digitale Transformation geht. Sideros Expertise in Technologien wie Radio Access Networks (RAN), Self-Optimizing Networks (SON), Cloud und agile Entwicklungspraktiken sind eine klare Ergänzung zu GlobalLogics umfassendem Engineering-Portfolio. Die talentierten Design- und Ingenieurteams von Sidero mit Sitz in Athlone (Republik Irland) und Newry (Nordirland) ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen, von denen die aktuellen und zukünftigen Kunden von GlobalLogic direkt profitieren werden.

"Wir freuen uns sehr, das talentierte Team von Sidero in der GlobalLogic-Familie willkommen zu heißen", sagte Nitesh Banga, Präsident und CEO von GlobalLogic. "Unsere tiefe Verwurzelung in der Kommunikationstechnologie ist eine perfekte Ergänzung zu Sideros Expertise und Kompetenzen. Mit unseren gemeinsamen Stärken werden wir unseren gemeinsamen Kunden einen enormen Mehrwert bieten und unsere Führungsposition in diesem und anderen hochdynamischen Bereichen weiter ausbauen."

"GlobalLogic ist seit langem für sein digitales Ingenieurwissen, seine einzigartige und vielfältige Mitarbeiterkultur sowie für seine begeisterten Kunden bekannt", sagte Carmel Owens, CEO von Sidero. "Wir sind beeindruckt von den Synergien, die sich aus dem Zusammenschluss unserer Unternehmen ergeben werden, und freuen uns darauf, unseren Kunden in Irland und auf der ganzen Welt differenzierte Fähigkeiten und einen höheren Mehrwert zu bieten."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sidero mit der bestehenden Führung und Belegschaft als hundertprozentige Tochtergesellschaft von GlobalLogic weiterarbeiten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der zweiten Kalenderhälfte 2023 abgeschlossen sein.

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das als Social Innovation Business Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beizutragen.

Sidero Ltd. wurde 2013 in Athlone gegründet und beherbergt heute eines der anerkanntesten und erfahrensten Teams von Softwareingenieuren und Cloud-Experten in Irland. Sidero entwickelt unternehmenskritische Software für einige der erfolgreichsten irischen und globalen Unternehmen. Das Unternehmen wurde von einem kleinen Team von Ingenieuren auf der Grundlage von Vertrauen und Reaktionsfähigkeit gegründet. Heute kann Sidero auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Durchführung äußerst erfolgreicher Projekte verweisen und verfügt über eine agile und unkomplizierte Organisation, die dafür sorgt, dass die Kunden langfristig bleiben.

Sidero ist kulturell vielfältig, hat ein Team aus 21 Nationalitäten und investiert ständig in seine Mitarbeiter. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter sind begeistert von den Scrum-Werten, die wir als Unternehmen übernommen haben: Engagement, Mut, Fokus, Offenheit und Respekt.

Als Partner von Amazon Web Services (AWS) mit akkreditierten Beratern setzt Sidero zunehmend Cloud Native ein, um Software zu entwickeln, bereitzustellen und auszuführen, die die Flexibilität des Cloud Computing nutzt, d. h. Anwendungen, die von den Benutzern gewünscht werden, in dem Tempo bereitzustellen, das das Unternehmen benötigt. www.sidero.ie

