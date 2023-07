NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien europäischer Unternehmen sollten aus Sicht der Citigroup im Portfolio übergewichtet werden. "Im Vergleich zu US-Titeln sind europäische Aktien so billig wie nie zuvor", schrieben die Strategen der US-Bank um Beata Manthey in einer am Montag vorliegenden Studie. Während sie europäische Aktien auf "Overweight" anhoben, stuften die Experten im Gegenzug US-Werte auf "Neutral" zurück.

Auf der Grundlage des 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnisses wird der breit gestreute europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 der Citigroup zufolge aktuell mit einem Abschlag von 36 Prozent gegenüber dem US-Index S&P 500 gehandelt. Die beiden Börsenbarometer hätten sich auseinanderentwickelt, weil die Rally an der Wall Street im ersten Halbjahr hauptsächlich von Tech-Giganten wie Apple , Microsoft und Nvidia getragen worden sei.

Aktien europäischer Unternehmen aber sollten künftig angesichts ihrer hohen Exportorientierung von einem schwächeren US-Dollar und Wachstumsimpulsen aus China profitieren, so die Citigoup-Fachleute./la/tav/jha/

US0378331005, US5949181045, US67066G1040, EU0009658202, US78378X1072, 2455711