Das Wyss Center, ein führendes gemeinnütziges Forschungszentrum, das sich der Innovation und Beschleunigung von Technologien und Therapien für neurologische und psychische Erkrankungen verschrieben hat, freut sich, die Ernennung von Dr. Craig Cook, MBA, in das Führungsteam als Leiter der Geschäftsentwicklung und Lizenzierung bekannt zu geben. Dr. Cook bringt mehr als 25 Jahre beeindruckende Führungserfahrung und unternehmerisches Know-how in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und klinische Medizin mit.

"Die Aufnahme von Craig in das Team des Wyss Center kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt", sagte Dr. Erwin Bottinger, MD, CEO des Wyss Center, "Craig bringt eine Fülle von Erfahrungen bei der Umsetzung medizinischer Technologien und Therapien in klinische Anwendungen mit. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Geschäftsentwicklung und Lizenzvergabe im Gesundheitssektor sowie sein tiefes Verständnis der komplexen Landschaft der neurologischen und psychischen Erkrankungen werden entscheidend dazu beitragen, die strategischen Prioritäten des Wyss Center voranzutreiben und die Reichweite unserer wissenschaftlichen Fortschritte und Technologien zu vergrößern."

"Ich bin begeistert, dem Wyss Center beizutreten und zu seiner bahnbrechenden Arbeit bei der Revolutionierung der Behandlungslandschaft für neurologische und psychische Störungen beizutragen", sagte Craig Cook, MD, MBA. "Ich freue mich darauf, auf dem beeindruckenden neurowissenschaftlichen und neurotechnologischen Portfolio des Zentrums aufzubauen und dauerhafte Partnerschaften und Unternehmungen zu schmieden, die die Mission des Zentrums vorantreiben und Technologien und Therapien aus der Forschung in wertvolle klinische und kommerzielle Möglichkeiten überführen, die das Leben der Patienten entscheidend beeinflussen können."

Dr. Cook kommt nach einer herausragenden Karriere in der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche zum Wyss Center. Zu seinen Erfolgen gehören die Ernennung zum CEO von börsennotierten Biotech-Unternehmen sowie die Übernahme von Schlüsselpositionen auf C-Level, Vorstands- und Gründerebene in mehreren Life-Science-Unternehmen. Dr. Cooks umfangreiche Erfolgsbilanz ergänzt das Engagement des Wyss Center im Bereich der neurologischen und psychischen Gesundheit und stärkt dessen Wissenschafts- und Technologieportfolio.

Zu den bemerkenswerten Aufgaben in seiner Karriere gehört die Tätigkeit als Chairman von PreciHealth, wo er die Entwicklung medizinischer Diagnostika der nächsten Generation leitete. Außerdem war er CEO von Herantis Pharma Plc, das auf neurodegenerative Erkrankungen spezialisiert ist, und CEO von Midatech Pharma Plc, das sich auf Therapien für seltene Hirntumore bei Erwachsenen und Kindern konzentriert. Dr. Cook hatte außerdem Schlüsselpositionen bei multinationalen Biotech- und Pharmaunternehmen wie Serono, Novartis und Eli Lilly inne, mit besonderem Schwerpunkt auf ZNS und geistiger Gesundheit. Darüber hinaus hat er erfolgreich Unternehmen gegründet oder mitbegründet, darunter SedateUK, ein Pionier im Bereich der Anästhesie-Innovation und -Schulung, Longevity IQ, das einen evidenzbasierten wissenschaftlichen Ansatz in der Präventivmedizin und im Bereich des neurologischen und mentalen Wohlbefindens verfolgt, sowie SpaceCode Healthcare, ein bahnbrechendes Life-Science-Technologieunternehmen.

Dr. Cooks Bildungsabschlüsse umfassen einen MD der Wits University in Südafrika, einen MBA der London Business School, einen MSc in Translationaler Medizin des Kings College London, einen DA in Anästhesiologie und einen BSc in Pharmakologie.

Über das Wyss Center for Bio and Neuroengineering, Genf (Schweiz)

Das Wyss Center ist eine unabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation, die innovative Technologien und Therapien entwickelt und vorantreibt, um das Leben von Menschen mit neurologischen und psychischen Störungen zu verbessern.

Das Zentrum verfolgt transformative Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz, Bio- und Neuroengineering, um essentielle neuronale Funktionen wiederherzustellen und Präzisions-Therapien für Menschen mit schwächenden neurologischen und psychischen Erkrankungen bereitzustellen.

Das Wyss Center mit Sitz auf dem Campus Biotech in Genf, Schweiz, arbeitet mit Dozenten, Klinikern und der Industrie in der Schweiz und auf internationaler Ebene zusammen, um Innovationen voranzutreiben und die klinische Wirkung zu maximieren.

Das Wyss Center wurde durch eine großzügige Spende des Schweizer Unternehmers und Philanthropen Hansjörg Wyss im Jahr 2014 gegründet. Zusätzliche Mittel von Förderorganisationen und anderen Quellen helfen dem Wyss Center, seine Mission zu erfüllen.

