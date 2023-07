Konjunktursorgen in China: Erzeugerpreise fallen rapide - Verbraucherpreise kurz vor Deflation

Werbung







Im Juni fiel bereits zum neunten Mal in Folge der Erzeugerpreisindex der Volksrepublik im Vergleich zum Vorjahresmonat. Angesichts einer potenziellen Deflationsdynamik ist auf eine baldige Trendwende zu hoffen.



Wie das staatliche Amt für Statistik der Volksrepublik China am Montagmorgen mitteilte, fielen die Erzeugerpreise im Juni um 5,4%. Der Abwärtstrend hält sich seit Oktober 2022 und beschleunigte sich im Verlauf dieses Jahres - der Verbraucherpreisindex dagegen blieb stabil nach dem marginalen Zuwachs von 0,2% im Mai. Die Sorgen um eine Deflation und eine damit potenziell einhergehende Verlangsamung des Wirtschaftswachstums festigen sich. Auch für deutsche Unternehmen nimmt der chinesische Absatz eine immer wichtigere Rolle ein. Besonders für die großen Automobilhersteller hat der Markt in Fernost eine große Bedeutung: Im Jahr 2022 wurden laut einer Studie von Statista1) etwa 36,6 Prozent aller Fahrzeuge der deutschen Fahrzeughersteller Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW in China abgesetzt. Nimmt man zu den genannten DAX®-Automobilherstellern noch Daimler Truck hinzu - ohne Porsche AG und Porsche Holding, denn ihre Gewinne sind bereits bei VW enthalten - stehen die Unternehmen mit 50,4 Milliarden Euro für 43,1 Prozent der Gewinne im gesamten Dax®-40 für 2022 ein2,3). Anleger sollten sich daher auch bei der Anlage in den "Deutschen Leitindex" der Fremdmarktrisiken bewusst sein - Experten sprechen hier auch von einem "exposure" auf das Risiko im chinesischen Markt.



