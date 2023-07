Die börsenotierte Lion E-Mobility AG, Produzent von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, hat ein Darlehen von der Raiffeisen Bank International (RBI) in Höhe von 10 Mio. Euro erhalten hat. Das Darlehen wurde im Rahmen des Growth-Basket-Programms der Bank gewährt, wie Lion mitteilt. "Mit diesem Kredit unterstützt die RBI die Lion Group bei der Finanzierung ihrer Investitionen in den neuen Produktionsstandort in Hildburghausen (Südthüringen) und bei weiteren Schritten in diesem Jahr zur Betriebsmittelfinanzierung der operativen Einheiten im Zusammenhang mit dem Hochlauf der Produktion", heißt es. Darüber hinaus wird das Darlehen den Aufbau von zusätzlichem Personal, insbesondere im Vertrieb, für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...