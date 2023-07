© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Litecoin hat sich im letzten Jahr besser entwickelt als Bitcoin. Grund dafür könnte das sogenannte Halving sein. Da dieses bei Bitcoin erst 2024 ansteht, könnten auch hier steigende Kurse bevorstehen. Die Hintergründe.

Die Kryptowährung Litecoin hat innerhalb eines Jahres um mehr als 80 Prozent zugelegt. Damit gehört Litcoin zu den Kryptowährungen mit der besten Performance im letzten Jahr. Zum Vergleich: Bitcoin hat im selben Zeitraum nur knapp 35 Prozent an Wert gewonnen.







Grund für die jüngste Rallye sei das sogenannte Halving bei Litecoin, das im kommenden Monat anstehe, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Dabei werde unter anderem die Anzahl der Token reduziert, was zu steigenden Preisen führen könnte.



Da das Halving beim Bitcoin erst im April 2024 stattfindet, rechnen viele Marktbeobachter auch mit steigenden Kursen bei der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt. "Litecoin wird oft als Stimmungsbarometer für das bevorstehende Bitcoin-Halving herangezogen, da es diesem vorausgeht", zitiert Bloomberg Matteo Greco, Krypto-Analyst beim FinTech-Unternehmen Fineqia.

Beim sogenannten 'Halving' erhalten Krypto-Miner, die ihre Rechenleistung für die Verifizierung von Transaktionen zur Verfügung stellen, nur noch die halbe Vergütung in der jeweiligen Kryptowährung. Dadurch wird die Menge an neu generierten Token im Kryptowährungs-Netzwerk reduziert, was zu steigenden Kursen führen kann, wenn die Nachfrage steigt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion