Dr. Andreas Busch (BANTLEON): "Kurswechsel der Bank of Japan: ja - aber nur halbherzig"

05.07.2023

Wie in vielen anderen Ländern sind auch in Japan die Inflationsraten zuletzt auf die höchsten Werte seit über 40 Jahren geschnellt. Das 2%-Ziel der Notenbank wird zum ersten Mal seit Anfang der 1990er Jahre deutlich überschritten. Die Bank of Japan (BoJ) als letzter Mohikaner der ultraexpansiven Geldpolitik kommt damit zunehmend unter Druck, den Fuss vom Gaspedal zu nehmen. Zu einem echten Kurswechsel wird es aber voraussichtlich nicht so bald kommen. Vielmehr spricht unser skeptischer Konjunkturausblick dafür, dass das Inflationsziel 2024 schon wieder unterschritten wird. Wir sehen es daher als wahrscheinlich an, dass die BoJ zunächst nur einen Trippelschritt vollzieht und die Zinskurvenkontrolle bei langen Laufzeiten lockert. Eine echte Straffung der Geldpolitik wird somit einmal mehr verschoben

Die Bank of Japan (BoJ) ist weltweit die einzige Notenbank, die bislang nahezu ohne Abstriche an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festgehalten hat. Die Leitzinsen liegen seit über sieben Jahren bei -0,1%, nachdem sie zuvor acht Jahre lang homöopathisch im Plus gehalten wurden (+0,1%). Die 2016 eingeführte Zinskurvenkontrolle, mit der die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen bei 0,0% verankert werden sollen, hat ebenfalls weiter Bestand. Hier wurde lediglich schrittweise die Schwankungsbreite von ±0,1%-Punkte auf ±0,50%-Punkte erhöht.

Ungeachtet des stoischen Festhaltens an der Liquiditätsschwemme sieht sich die BoJ jedoch zunehmend unter Druck, den Fuss vom Gaspedal zu nehmen. So stösst das Instrument der Zinskurvensteuerung zum einen immer mehr an technische Grenzen. Die jüngste Ausweitung der Schwankungsbandbreite im vergangenen Dezember um 0,25%-Punkte auf ±0,50%-Punkte war letztlich eine Reaktion darauf, dass die Fixierung der 10-Jahresrenditen nicht mehr die gesamte Zinskurve niedrig hielt, sondern nur noch die 10-jährige Rendite (vgl. Abb. 2). Zum anderen wirft vor allem die kräftig gestiegene Inflation die Frage auf, ob der ultraexpansive Kurs noch lange fortgesetzt werden kann. Sollte sich die BoJ tatsächlich zu einem Zurückrudern entscheiden, würde das zwangsläufig auf die globalen Anleihenmärkte ausstrahlen und könnte im ungünstigsten Fall einen erneuten globalen Zinsschock auslösen.

Der zentrale Grund, warum die BoJ als weltweiter Vorreiter die Geldschleusen massiv geöffnet hatte, war die seit Mitte der 90er Jahre aussergewöhnlich niedrige Teuerung bzw. das lange Jahre sogar sinkende Preisniveau. Die Notenbank sah in negativen Inflationsraten eine ernsthafte Gefahr für das Wirtschaftswachstum. Dauerhaft sinkende Preise würden Haushalte und Unternehmen dazu veranlassen, Anschaffungen auf später zu verschieben. Daraus könnte eine wirtschaftliche Abwärtsspirale mit einem immer deutlicher schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt und immer stärker sinkenden Preisen entstehen.

Inzwischen hat sich das Bild aber komplett gewandelt. Zunächst hatten die Preise infolge der jahrelangen Liquiditätsschwemme wieder moderat zugelegt. Zuletzt sorgten dann vornehmlich der globale Inflationsschub im Nachgang der Corona-Pandemie und die vom Ukrainekrieg ausgelösten Rohstoffknappheiten für deutlichen Teuerungsdruck. Die Inflationsraten sind daraufhin in den vergangenen Monaten auf über 4,0% angezogen, die höchsten Werte seit über 40 Jahren.

Spürbar nach oben ging es daneben beim Lohnwachstum. Vollzeitbeschäftigte konnten im vergangenen Jahr ein Lohnplus von 1,4% einfahren. Absolut gesehen scheint das zwar immer noch wenig. Es handelt sich dabei jedoch um die kräftigste Steigerung seit 25 Jahren und die vor kurzem für dieses Jahr vereinbarten Lohnabschlüsse kündigen noch grössere Zuwächse an. Diese Entwicklung zeigt, dass die anziehende Inflation ein breiteres Fundament erfährt, was nicht zuletzt in den Augen der Notenbank ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu nachhaltig höheren Teuerungsraten ist. ...