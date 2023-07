Schletter liefert die Montagegestelle für das mit Abstand größte Photovoltaik-Projekt in der Alpenrepublik. 40 Megawatt sind bereits installiert, die restlichen rund 80 Megawatt sollen bis zum Jahresende folgen.Österreich war bislang weniger für seine Photovoltaik-Freiflächenanlagen bekannt. Doch dies könnte sich nun ändern. Aktuell befindet sich ein Photovoltaik-Kraftwerk mit knapp 120 Megawatt in der Gemeinde Nickelsdorf im Burgenland im Bau. Projektentwickler ist das österreichische Unternehmen Sonnenbau. Die Montagesysteme liefert die bayerische Schletter Gruppe, wie sie am Montag mitteilte. ...

