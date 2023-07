Willkommen zum t3n Daily vom 10. Juli. Heute geht es um die Pläne von Metas Threads. Außerdem: So schützt du deine E-Geräte vor Gewittern, warum die Präsenzpflicht in vielen Tech-Firmen kurzsichtig ist, Porsches E-Bike-Pläne und neue Gerüchte zum Release-Datum der Switch 2. Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...