Der Start in das zweite Börsenhalbjahr erinnere an eine Ski-Buckelpiste, so Karsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg. Doch insgesamt sieht er mehr Chancen als Risiken bis zum Jahresende.

Einfluss auf die Märkte wird in den kommenden Wochen die Berichtssaison haben. Entscheidend werde sein, ob es den Unternehmen gelungen ist, die Inflation im zweiten Quartal aufzufangen, sagt Börsenexperte Carsten Klude. Sollten die Gewinne unter den Markterwartungen bleiben, könnte es an den Aktienmärkten zu Kursverlusten kommen.

Dennoch ist Klude insgesamt optimistisch. Die aktuellen US-Konjunkturdaten seien zu gut, als dass die USA noch in eine Rezession fallen könnten. Für Deutschland hingegen prognostiziert er eine Stagflation. Insgesamt sieht er aber für die zweite Jahreshälfte mehr Chancen als Risiken für den deutschen Aktienmarkt. Wie seine DAX-Prognose für Ende 2023 lautet, erfahren Sie im Interview.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion