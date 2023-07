Plug Power spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent. Mittlerweile wechseln die Papiere für 9,89 EUR den Besitzer. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken. Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...