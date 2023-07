EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PharmaSGP Holding SE / PharmaSGP Holding SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab

PharmaSGP Holding SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab



10.07.2023 / 18:10 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm PharmaSGP Holding SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab Gräfelfing, Deutschland, 10. Juli 2023 - Mit Bekanntmachung vom 3. Januar 2023 hatte die PharmaSGP Holding SE (die "Gesellschaft") gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 60.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu EUR 1,5 Millionen (das "Aktienrückkaufprogramm") bekannt gegeben. Das Aktienrückkaufprogramm begann am 4. Januar 2023 und endete wie ursprünglich geplant am 3. Juli 2023. In dem Zeitraum vom 4. Januar 2023 bis zum Ende am 3. Juli 2023 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 9.787 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 0,0816 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 26,4246. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 258.617,49 zurückgekauft. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl zurückerworbener Aktien Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 4. Januar 2023 108 EUR 2.749,60 25,4593 5. Januar 2023 - - - 6. Januar 2023 70 EUR 1.752,00 25,0286 9. Januar 2023 181 EUR 4.518,39 24,9635 10. Januar 2023 180 EUR 4.529,00 25,1611 11. Januar 2023 20 EUR 494,00 24,7000 12. Januar 2023 105 EUR 2.579,00 24,5619 13. Januar 2023 140 EUR 3.464,00 24,7429 16. Januar 2023 90 EUR 2.260,00 25,1111 17. Januar 2023 85 EUR 2.184,50 25,7000 18. Januar 2023 81 EUR 2.058,40 25,4124 19. Januar 2023 - - - 20. Januar 2023 - - - 23. Januar 2023 100 EUR 2.580,00 25,8000 24. Januar 2023 100 EUR 2.560,00 25,6000 25. Januar 2023 - - - 26. Januar 2023 59 EUR 1.504,50 25,5000 27. Januar 2023 - - - 30. Januar 2023 40 EUR 1.032,00 25,8000 31. Januar 2023 120 EUR 3.096,00 25,8000 01. Februar 2023 125 EUR 3.182,50 25,4600 02. Februar 2023 - - - 03. Februar 2023 100 EUR 2.580,00 25,8000 06. Februar 2023 - - - 07. Februar 2023 100 EUR 2.570,00 25,7000 08. Februar 2023 50 EUR 1.290,00 25,8000 09. Februar 2023 133 EUR 3.373,50 25,3647 10. Februar 2023 140 EUR 3.588,00 25,6286 13. Februar 2023 140 EUR 3.500,00 25,0000 14. Februar 2023 120 EUR 3.000,00 25,0000 15. Februar 2023 86 EUR 2.150,00 25,0000 16. Februar 2023 100 EUR 2.510,00 25,1000 17. Februar 2023 150 EUR 3.750,00 25,0000 20. Februar 2023 35 EUR 882,00 25,2000 21. Februar 2023 126 EUR 3.187,80 25,3000 22. Februar 2023 150 EUR 3.855,00 25,7000 23. Februar 2023 150 EUR 3.885,00 25,9000 24. Februar 2023 - - - 27. Februar 2023 18 EUR 466,20 25,9000 28. Februar 2023 176 EUR 4.473,00 25,4148 01. März 2023 141 EUR 3.595,50 25,5000 02. März 2023 28 EUR 714,00 25,5000 03. März 2023 113 EUR 2.881,50 25,5000 06. März 2023 200 EUR 5.080,00 25,4000 07. März 2023 - - - 08. März 2023 10 EUR 257,00 25,7000 09. März 2023 250 EUR 6.574,10 26,2964 10. März 2023 183 EUR 4.758,00 26,0000 13. März 2023 - - - 14. März 2023 465 EUR 12.555,00 27,0000 15. März 2023 - - - 16. März 2023 44 EUR 1.232,00 28,0000 17. März 2023 - - - 20. März 2023 - - - 21. März 2023 - - - 22. März 2023 - - - 23. März 2023 - - - 24. März 2023 - - - 27. März 2023 - - - 28. März 2023 - - - 29. März 2023 - - 30. März 2023 545 EUR 15.01,00 27,8917 31. März 2023 - - - 03. April 2023 - - 04. April 2023 - - 05. April 2023 - - 06. April 2023 - - 10. April 2023 - - - 11. April 2023 - - - 12. April 2023 73 EUR 2.044,00 28,0000 13. April 2023 - - - 14. April 2023 46 EUR 1.288,00 28,0000 17. April 2023 - - - 18. April 2023 - - - 19. April 2023 - - - 20. April 2023 220 EUR 6.160,00 28,0000 21. April 2023 - - - 24. April 2023 123 EUR 3.370,20 27,4000 25. April 2023 - - - 26. April 2023 100 EUR 2.800,00 28,0000 27. April 2023 150 EUR 4.200,00 28,0000 28. April 2023 - - - 02. Mai 2023 - - - 03. Mai 2023 123 EUR 3.444,00 28,0000 04. Mai 2023 - - - 05. Mai 2023 - - - 08. Mai 2023 60 EUR 1.680,00 28,0000 09. Mai 2023 - - - 10. Mai 2023 - - - 11. Mai 2023 - - - 12. Mai 2023 - - - 15. Mai 2023 - - - 16. Mai 2023 141 EUR 3.948,00 28,0000 17. Mai 2023 147 EUR 4.116,00 28,0000 18. Mai 2023 190 EUR 5.278,00 27,7790 19. Mai 2023 170 EUR 4.590,00 27,0000 22. Mai 2023 170 EUR 4.440,00 26,1176 23. Mai 2023 185 EUR 4.625,00 25,0000 24. Mai 2023 200 EUR 5.020,00 25,1000 25. Mai 2023 205 EUR 5.166,00 25,2000 26. Mai 2023 150 EUR 3.810,00 25,4000 29. Mai 2023 - - - 30. Mai 2023 200 EUR 5.340,00 26,7000 31. Mai 2023 120 EUR 3.256,00 27,1333 01. Juni 2023 195 EUR 5.362,50 27,5000 02. Juni 2023 200 EUR 5.310,00 26,5500 05. Juni 2023 200 EUR 5.465,00 27,3250 06. Juni 2023 85 EUR 2.337,50 27,5000 07. Juni 2023 172 EUR 4.722,80 27,4581 08. Juni 2023 195 EUR 5.400,00 27,6923 09. Juni 2023 100 EUR 2.750,00 27,5000 12. Juni 2023 - - - 13. Juni 2023 40 EUR 1.120,00 28,0000 14. Juni 2023 - - - 15. Juni 2023 - - - 16. Juni 2023 - - - 19. Juni 2023 96 EUR 2.688,00 28,0000 20. Juni 2023 70 EUR 1.960,00 28,0000 21. Juni 2023 94 EUR 2.632,00 28,0000 22. Juni 2023 135 EUR 3.780,00 28,0000 23. Juni 2023 - - - 26. Juni 2023 - - - 27. Juni 2023 - - - 28. Juni 2023 - - - 29. Juni 2023 18 EUR 495,00 27,5000 30. Juni 2023 57 EUR 1.567,00 27,4910 Summe 9.787 EUR 258.617,49 26,4246

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.pharmasgp.com/ veröffentlicht. Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt. Gräfelfing, 10. Juli 2023 PharmaSGP Holding SE

Der Vorstand



