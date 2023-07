WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit etwas schwächerer Tendenz geschlossen. Der ATX fiel um 0,42 Prozent auf 3101,37 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen von seiner freundlichen Seite. Die Wall Street startete uneinheitlich in den Handel. Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft und verwiesen auf die dünne Meldungslage.

Auch datenseitig fiel der Wochenauftakt eher ruhig aus. Am Vormittag veröffentlichte das Sentix-Institut sein monatliches Konjunkturbarometer für die Eurozone. Es gab zum dritten Mal in Folge nach. Die Konjunktur der Eurozone bleibe im Rezessionsmodus, kommentierte Sentix die Umfrageergebnisse. Besonders dramatisch sei die Lage in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland.

Zudem sendeten neue Inflationsdaten aus China konjunkturelle Schwächesignale. Die Verbraucherpreise stagnierten im Juni erstmals seit mehr als zwei Jahren. Bisher verläuft die wirtschaftliche Erholung des Landes von der einst strengen Corona-Politik enttäuschend.

Unter den Indexschwergewichten zeigten sich OMV um 0,45 Prozent schwächer. Der Konzern, der im Vorjahr von sehr hohen Öl- und Gaspreisen profitiert hat, realisierte im zweiten Quartal deutlich niedrigere Preise. Die OMV-Gesamtproduktion an Öl und Gas lag zuletzt mit durchschnittlich 353 000 Fass pro Tag unter dem Vorquartal, aber über dem zweiten Quartal 2022.

Bei den Bankwerten mussten Raiffeisen ein Minus von gut einem Prozent verbuchen und Erste Group schlossen 0,4 Prozent schwächer. Aktien der Bawag gaben leicht um 0,1 Prozent nach.

Voestalpine fielen um gut ein Prozent auf 31,30 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 41 Euro wurde unverändert beibehalten./ger/ste/APA/jha

AT0000652011, AT0000743059, AT0000937503, AT0000999982, AT0000BAWAG2