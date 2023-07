NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Dank eines starken Umsatzwachstums aus eigener Kraft auf dem zivilen Triebwerksersatzteilmarkt dürften die Franzosen gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bleibt für die Aktien langfristig positiv gestimmt, da der Triebwerksbauer gut auf ein mehrjähriges Gewinnwachstum vorbereitet sei./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 14:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 14:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

Das sind die KI-Gewinner KI-Revolution voraus! Angesichts des beeindruckenden Wachstumspotentials dieser Branche stellen sich viele Anleger die Frage: Sollte man jetzt in KI-Aktien investieren? Wir stellen Ihnen 5 Aktien vor, die auf Ihre Watchlist müssen. Hier klicken