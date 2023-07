Gravity Game Arise Co. Ltd. (mit Sitz in Tokio, Japan) meldet, dass das von Drattzy Games LLC entwickelte, enthusiastisch rezensiertes japanische Rollenspiel "Alterium Shift" und unter dem Label Gravity Indie Games jetzt als Early-Access-Version erhältlich ist

Gravity Game Arise: Hit Retro Indie JRPG Alterium Shift Early Access Out NOW on Steam! (Graphic: Business Wire)

EINFÜHRUNGSANGEBOT

20 Rabatt vom 6.bis 13.Juli

Offizielle Steam-Website:

https://store.steampowered.com/app/1586990/Alterium_Shift/

Wenn du ein echtes Stück Retro-Nostalgie suchst, ist Alterium Shift die richtige Wahl. Ein 2,5D-Pixel-JRPG-Spiel voller klassischer Spielelemente und Gameplay.

Entdecke die Verbindungen zwischen den Hauptfiguren und wie sich ihre Geschichten gegenseitig beeinflussen, während sie versuchen, das große Geheimnis des Chaos in Alteria zu lüften.

Offizieller Trailer

https://youtu.be/UWQgUGNdqhk

Zehntausende haben die Spieledemo bereits ausprobiert, und die Early-Access-Version setzt genau dort an, wo die Demo aufhört: im versetzen Reich der Dunkelelfen. Eine wahrlich große Reise, auf der die Spieler neue Dörfer, Städte, Verliese und Rätsel entdecken, die es zu lösen gilt. Stelle dich in der Wüste den Umweltherausforderungen und kämpfe gegen große, böse Bosse, nachdem du einige knifflige Rätsel gelöst hast.

Bewege dich zwischen den Welten, während du neue Freunde gewinnst und andere wieder triffst. Achte auf besondere Momente im Spiel, in denen du von einem Spiel mit anderen Charakteren profitieren kannst.

Offizielles Zitat von Mottzy, Mitbegründer von Drattzy:

"Alterium Shift ist das Ergebnis unserer ungebrochenen Leidenschaft, die sich in der aufwändig gestalteten Welt, der fesselnden Story und dem packenden Gameplay widerspiegelt. Ich freue mich, euch alle in diese, von uns geschaffene Welt einzuladen, und ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit unserer Gemeinschaft, um diese außergewöhnliche Reise weiter zu bereichern!"

Offizielles Zitat von DrassRay, Mitbegründer von Drattzy:

"Als Art Director von Alterium Shift bin ich sehr gespannt auf euer Feedback zu unserem akribisch ausgearbeiteten Retro-JRPG. Lasst uns zusammenarbeiten, um Alterium Shift im Rahmen des Early Access zu einem noch außergewöhnlicheren Erlebnis zu machen."

Allgemeine Informationen

Über Gravity Game Arise

Firmenname: GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

Adresse: 2F, 3-14-4 Hachobori Chuo-ku Tokyo

Gegründet: 1. Juli 2019

Firmen-Website: https://gravityindiegames.com/en/

