Droht eine Sommerkorrektur? Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Gold, WTI & Aktien (u.a. Tesla, Alibaba, Lucid

Die neue Handelswoche startet etwas positiver, was nach der schwachen Vorwoche aber erst einmal nur als technische Gegenbewegung bewertet werden muss. Vor allem der DAX verlor in der Vorwoche. Mehr als 3 Prozent und der Bruch der 15.700er-Unterstützung war das Momentum eher auf der Unterseite zu finden. Auch wenn sich also die Kurse am Montagmorgen etwas erholten, ist nicht von einem Trendwechsel auszugehen. Ab welchem Punkt das Chartbild erneut drehen könnte, zeigt Roland Jegen im NanoTrader auf.

Wir bewerten zudem die Arbeitsmarktdaten, die mit ADP und NFP in der Vorwoche gemischte Signale abgaben. Es herrscht jedoch die Marktmeinung vor, dass es im Juli noch eine Zinsanhebung der FED geben wird. In diesem Umfeld warfen wir zudem einen Blick auf das Währungspaar Euro-Dollar, welches durch die US-Daten einen deutlichen Push auf der Oberseite gesehen haben. Wesentlich stabiler war der Eurostoxx, den wir uns ebenfalls ansahen.

Die US-Indizes korrigierten zwar auch, doch insbesondere der Nasdaq blieb dabei in seinen Aufwärtstrends verankert und zeigte damit innere Stärke. Eine Woche vor den weiteren Quartalszahlen des Tech-Sektors ist somit keine Nervosität zu spüren.

Aus dem Rohstoffsektor war WTI interessant, denn hier könnte bald ein Ausbruch anstehen. Viel wird dabei von den kommenden Wirtschaftsdaten, wie den Erzeugerpreisen und den Produzentenpreisen in dieser Woche abhängen. Im Umfeld der anziehenden Volatilität bewerteten wir auch noch den VSTOXX und dessen dynamischen Anstieg in der Vorwoche. Woche nachhaltig könnte dies sein? wir zeigen dazu alle relevanten Unterstützungen und Widerstände auf.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis des ersten Halbjahres schwenken wir direkt zu den US-Elektroautobauern um. Eine Lucid war der Wochengewinner im Nasdaq, gefolgt von Tesla. Wie verhalten sich die Werte nach den Auslieferungszahlen in den USA?

Einer der wenigen Gewinner im Dow Jones war die Walgreen Boots Alliance als größte Apothekenkette Amerikas. Über diese Aktie sprechen wir im Freestoxx-Format noch einmal gesondert.

Die aktuelle News über Strafzahlungen in China seitens Alibaba, die auch Tencent belastet, machen wir ebenfalls zum Thema. Sie kam am Freitag über die Ticker und zeigt, wie politisch geprägt das Umfeld dort ist.

Ähnliche Probleme haben die Impfstoffhersteller aus der Coronazeit, eine Astrazeneca und auch die BioNTech, die wir uns im Umfeld weiterer Klagen technisch ansahen. Positiv nach vorn schauen im Sommer vor allem die Ferienportale wie eine AirBnB oder auch die Hotelkette Marriott. Gelingt hier die Fortsetzung des etablierten Trends der letzten Wochen?

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

