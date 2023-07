Die hochauflösenden Karten der Jahre 2017-2022 im ArcGIS Living Atlas of the World von Esri sind jetzt zeitlich konsistenter

Landnutzungs- oder Landbedeckungskarten (LULC) dienen dazu, die Auswirkungen von Erdprozessen und menschlichen Aktivitäten auf die Umwelt im Zusammenhang darzustellen und zu quantifizieren. Organisationen auf der ganzen Welt nutzen die Informationen dieser Tools nun, um politische und landwirtschaftliche Entscheidungen zu Themen wie nachhaltiger Entwicklung zu treffen. Zur kontinuierlichen Unterstützung dieser Nutzer und ihrer Ziele hat Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, in Zusammenarbeit mit Impact Observatory eine globale Landbedeckungskarte der Welt veröffentlicht, die auf den aktuellsten 10-Meter-Sentinel-2-Satellitendaten für die letzen Jahre ab 2017 beruhen. Nach den neuesten Daten für 2022, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurden, wurde das Klassifizierungsmodell der künstlichen Intelligenz (KI) verbessert, so dass die Karten zeitlich konsistenter wurden.

Festgestellte Veränderungen im Jahresvergleich der LULC-Zeitreihenkarten können wichtige Indikatoren für Analysten und Entscheidungsträger sein. Das KI-Modell, das die globale Klassifizierung durchführt, wurde optimiert, um Unzulänglichkeiten des Modells, Mehrdeutigkeit von Klassen und Empfindlichkeit gegenüber saisonalen Schwankungen zu reduzieren. Das führt zu einer erhöhten Sicherheit, dass beobachtete Änderungen bedeutungsvolle Veränderungen in der realen Welt darstellen.

"Die Nutzer arbeiten mit Karten, die Ereignisse und Erdprozesse, die in der Realität stattfinden, genau widerspiegeln werden", sagte Sean Breyer, Esri-Programmmanager für ArcGIS Living Atlas of the World. "Wir aktualisieren unsere Landbedeckungskarte ständig mit neuen Daten und Funktionen, und diese neueste Verbesserung stellt sicher, dass jeder, der zeitliche Veränderungen beobachtet, zuversichtlich sein kann, dass das, was er sieht, die natürliche Welt widerspiegelt."

Mit den geplanten jährlichen Veröffentlichungen haben Benutzer die Möglichkeit, jährliche Vergleiche der globalen Landbedeckung heute und in Zukunft durchzuführen. Dies ist besonders wichtig für Organisationen wie staatliche Stellen zur Ressourcenverwaltung, die diese Daten verwenden, um Prioritäten bei der Landplanung und Budgetzuweisung festzulegen. Regierungen, Unternehmen und Wissenschaftler können diese Datenvergleiche jetzt mit höherer Zuverlässigkeit erstellen.

Esri hat seine "Sentinel-2 10-Meter Land Use/Land Cover Time Series" mit Sentinel-2-Bildern der European Space Agency (ESA) entwickelt, die auf dem Microsoft Planetary Computer gehostet werden, und mit Machine-Learning-Workflows, die vom Esri Silver-Partner Impact Observatory entwickelt wurden.

"Mit der Unterstützung von Esri konnte Impact Observatory diese vollautomatischen Karten der Welt weiter verbessern, die bereits von unabhängiger Seite als die genauesten verfügbaren globalen Landbedeckungskarten bestätigt wurden", sagte Steve Brumby, CEO von Impact Observatory. "Diese Karten liefern wichtige Einblicke in die großräumigen Muster unseres sich verändernden Planeten."

Die globale LULC-Zeitreihe ist über den ArcGIS Living Atlas of the World von Esri, die führende Sammlung geografischer Informationen und Dienste, online für mehr als 10 Millionen Benutzer von Software für geografische Informationssysteme (GIS) verfügbar, einschließlich Karten und Apps. Sie kann auch im "Sentinel-2 Land Cover Explorer" angezeigt werden, einer dynamischen, gebrauchsfertigen Online-Anwendung, die es jedem überall ermöglicht, Änderungen unkompliziert zu beobachten.

Um die aktualisierte und verbesserte Landbedeckungskarte von Esri jetzt online zu erkunden, besuchen Sie livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

Über Impact Observatory

Impact Observatory ist ein zielorientiertes Technologieunternehmen, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Algorithmen und On-Demand-Daten für Analysen zur Nachhaltigkeit und Umweltgefährdung für Regierungen, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und Märkte bereitstellt. Impact Observatory setzt sich dafür ein, Geodaten für jedermann zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Das 2020 in Washington, D.C. gegründete Impact Observatory hat es sich zur Aufgabe gemacht, globale Entscheidungsträger zu befähigen, als globale Superhelden aufzutreten, und sie mit den zeitnahen, umsetzbaren, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen auszustatten, die sie für ihren Erfolg benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter impactobservatory.com.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt Kunden dabei, das ganze Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri-Software wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird weltweit in Hunderttausenden von Organisationen eingesetzt, darunter Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützige Institutionen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Distributoren und Partner, die lokalen Support in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten anbieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodatentechnologie und -analyse entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie sie in den entscheidenden Standortkontext stellen. Besuchen Sie uns bei esri.com.

