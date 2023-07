Würdigung der robusten Funktionen zur Erkennung von Schwachstellen und Bedrohungen sowie der überragenden Skalierbarkeit und Performance

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, ist im GigaOm Radar Report for Operational Technology (OT) Security als führend eingestuft worden.

"Wir sind stolz darauf, von GigaOm als führender Anbieter von Sicherheitslösungen im Bereich der Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) eingestuft worden zu sein", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Es ist von entscheidender Bedeutung, alle Hardware- und Softwaresysteme zu sichern, die physische Geräte und industrielle Prozesse steuern, von denen unsere Gesellschaft abhängt. Unser Ziel ist es, die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser industriellen Steuerungssysteme zu gewährleisten, indem wir Cybersecurity-Risiken mindern, die andernfalls zu Systemausfällen, Betriebsunterbrechungen oder Sachschäden führen könnten."

Innerhalb des GigaOm Radar for OT Security, ist Armis:

im Leaders Ring positioniert, da es sich um eine hochgradig skalierbare Plattform handelt und die Lösung über robuste Funktionen für das Schwachstellen-Management, praktische KI und dynamische Segmentierung verfügt.

dem Quadranten Innovation/Platform Play zugeordnet. Die Positionierung in "Innovation" unterstreicht die technologische Innovationskraft, während "Platform Play" einen breiteren Plattformfokus und ein umfassenderes Funktionsangebot hervorhebt.

anerkannt als "Fast Mover" mit Blick auf Strategie und Innovationstempo. Diese zukunftsgerichtete Bewertung bildet die erwartete Positionierung jedes Anbieters in einem Zeitfenster von 12 bis 18 Monaten ab.

"Von allen Anbietern, die wir untersuchten, zeigte Armis die kürzeste Time-to-Value und die breiteste Abdeckung. Als Cloud-basierte Lösung ist Armis zudem einfach zu verwalten. All diese Faktoren haben uns die Entscheidung zugunsten von Armis sehr erleichtert", kommentiert Mike Towers, Chief Security and Trust Officer, Takeda Pharmaceuticals. "Dank Armis konnten wir bereits eine Reihe potenzieller Cyberrisiken aufdecken. Ohne die Implementierung von Armis hätten wir nie erfahren, dass sie existieren. Damit hat sich die Lösung bereits bezahlt gemacht."

In dem Report wird Armis als "außergewöhnlich" eingestuft aufgrund seiner:

SaaS-Lösung für Konzerne und Fertigungsunternehmen

KI-Technologien zur Erkennung von Bedrohungen und Rendezvous-Fähigkeiten, die GigaOm als kritisches Unterscheidungsmerkmal in diesem Sektor betrachtet

Metriken zur Produktbewertung insbesondere Skalierbarkeit und Konformität.

Darüber hinaus wurde Armis als einziger OT-Anbieter mit den Zertifizierungen FedRAMP Moderate ATO, ISO 27001, ISO 28018 Best Practices und SOC 2 Type II ausgezeichnet.

"Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Armis ist seine herausragende Wissensdatenbank, die wichtige Informationen über die Milliarden von Geräten unter seinem Überwachungsschirm enthält etwa das Geräteprofil und die erwarteten Verhaltensweisen des jeweiligen Geräts", erklärt Chris Ray, Research Analyst bei GigaOm. "Diese Lösung ist dazu in der Lage, mithilfe dieser Informationen ungewöhnliche oder abnormale Bedingungen schnell zu erkennen, die von herkömmlichen Sicherheitstools (wie einem Intrusion Detection System oder IDS) oftmals übersehen werden. Den Schwerpunkt von Armis bilden das Gesundheitswesen, die verarbeitende Industrie und der öffentliche Sektor. Nach unserer Überzeugung ergänzt das Produkt die bestehenden OT-Sicherheitslösungen."

"Im Hinblick auf unsere Sicherheit war für uns die Sichtbarkeit unserer Fertigungsinfrastruktur von zentraler Bedeutung", so Shem Stephens, Security Engineer bei Colgate-Palmolive. "Wir benötigten ein Tool, mit dem wir sehen können, was in unseren Werken passiert, um ihren Sicherheitsstatus besser unterstützen zu können Armis war die perfekte Lösung. Unser Auditteam setzt Armis ein, um in unseren Werken nach Bereichen mit Potenzial zu suchen. Und Systemingenieure verwenden Armis, um zu erfahren, wann eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) zuletzt ausgetauscht wurde. Alle diese Informationen sind jetzt verfügbar. Durch die weitere Zusammenarbeit unserer Führungskräfte mit Armis können wir diese einzigartigen Anwendungsfälle schaffen, die bestimmten Teams oder Einzelpersonen enorme Vorteile bieten."

Um den vollständigen GigaOm Radar Report for Operational Technology (OT) Security zu lesen, besuchen Sie: https://www.armis.com/analyst-reports/gigaom-radar-for-ot-security/

Den Armis-Blog zu diesem Report finden Sie unter: https://www.armis.com/blog/armis-named-leader-in-gigaom-radar-report-for-operational-technology-ot-security/

Erfahren Sie mehr über die OT-Cybersicherheitslösungen von Armis und darüber, wie das Unternehmen Kunden beim Schutz ihrer Betriebstechnologie unterstützt: https://www.armis.com/solutions/ot-device-security/

