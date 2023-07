Das kategoriedefinierende Sportspiel für 5 Milliarden Fans ist ab sofort verfügbar auf challenge.matchday.com

Matchday, ein Entwickler und Herausgeber von Videospielen für 5 Milliarden Fußballfans, hat offiziell das Quiz- und Spielvorhersage-Spiel Matchday Challenge: FIFA Women's World Cup AU·NZ·2023 Edition auf den Markt gebracht. Der FIFA Women's World Cup Australia New Zealand 2023 startet am 20. Juli und wird das mit Abstand größte Frauenfußballturnier aller Zeiten sein. Matchday Challenge ist kostenlos und kann weltweit auf jedem Gerät mit Internetverbindung gespielt werden. Die Spieler haben die Möglichkeit, exklusive digitale Karten ihrer Lieblingsstars des FIFA Women's World Cup 2023 freizuschalten, indem sie ihre Fankenntnisse testen, die siegreichen Teams und Spielerinnen vorhersagen und um Ruhm und Ehre gegen ihre Freunde oder andere Fans antreten.

Matchday, a developer and publisher of casual video games for football's 5 billion fans, has officially launched the trivia and match prediction game Matchday Challenge: FIFA Women's World Cup AU·NZ·2023 Edition, in advance of the FIFA Women's World Cup Australia New Zealand 2023 fast approaching on July 20, and by far the largest women's football tournament to date. Free to play and accessible on any device with an internet connection globally, Matchday Challenge gives players the opportunity to unlock exclusive digital cards of their favorite FIFA Women's World Cup 2023 stars by testing their fan knowledge, predicting the winning teams and players and competing for glory against their friends and fellow fans. (Graphic: Business Wire)