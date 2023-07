An der LME gibt es zur Zeit Kupfer für 11 Stunden globalen Verbrauchs. So wie es reinkommt geht's auch wieder raus. Und ab diesem Jahr wird Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt zusätzlich Gas geben.

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir schreiben und reden dauernd wir knapp die Rohstoffe sind aber die Preise signalisieren etwas anderes und ich kann gut verstehen, dass mancher sich frägt ob wir einer falschen Wahrnehmung unterliegen. Mitnichten!

Die Datenlage zeigt uns ein anderes Bild und die Preisentwicklung kommt vor allem vom Papiermarkt sprich den Zockern. Jedoch bildet dies nicht mehr die Wirklichkeit ab und diese wird sehr bald die Luftschlösser dieser Marktteilnehmer in Luft auflösen.

In einem Interview mit Bloomberg sagte Max Layton, Citi's managing director für das Rohstoffresearch, dass er glaubt, dass nun der ideale Zeitpunkt für einen Einstieg im Kupfermarkt da sei. Der Kupferpreis ist immer noch im Rezessionsmodus jedoch liegt Kupfer bei rund 8.300 $ pro Tonne nur 26% vom Allzeithoch von 11.300 $ vom Oktober 2021 entfernt. Er sieht Kupfer bereits in 2025 bei 15.000$ pro Tonne oder sogar höher. Dem können wir uns absolut anschließen.

Die Verkäufe von Verbrennerautos dürften gemäß Bloomberg NEF in diesem Jahrzehnt ihr Maximum erreichen. Der Verkauf von Elektroautos dürfte die Kupfernutzung im Gegensatz zu Verbrennern verdreifachen. Dies dürfte zu massiven Verwerfungen führen, den es werden immer weniger und immer nur tief gradige Vorkommen nur gefunden. Die Zeitspanne und die Kosten diese dann zu entwickeln erhöhen sich gleichzeitig. Das halten nicht viele Unternehmen durch. Gemäß S&P Global wurden von 224 entdeckten Kupfervorkommen nur 16 Stück zwischen 1990 and 2019 gefunden! Inzwischen gehen die E-Autoverkäufe durch die Decke. Letztes Jahr lagen diese bei 10.5 Mio. Einheiten und Bloomberg New Energy Finance (NEF) sieht hier bereits ein Wachstum auf 27 Mio. Stück per 2026. Bis 2030 könnte die E-Autos dann 44% aller Autoverkäufe ausmachen.

Tolle Aussichten für Kupfer aber auch Nickel, Lithium sowie Zinn.

Auch der Nickelverbrauch wird sich massiv beschleunigen.

Als Anlage eignet sich hier vor allem Canada Nickel. Das Unternehmen bringt im September seine Machbarkeitsstudie raus und wird mit Texmont eine schnelle Produktionsaufnahme für eine kleine Nickelproduktion anstreben. Die Testarbeiten zur Kohlenstoffabscheidung bestätigen die Fähigkeit, jährlich eine Million Tonnen Kohlenstoff zu speichern. Das Crawford-Projekt hat das Potenzial, 7% des kanadischen Ziels von 15 Megatonnen Kohlenstoffabbau zu erreichen. Canada Nickel hat Anfragen von mehreren großen multinationalen Unternehmen erhalten, die Lösungen für die Kohlenstoffspeicherung suchen. Auf diesem Kursniveau ist das Unternehmen sehr günstig bewertet. Ein doppelter Boden liegt im Bereich bei 1,20 CAD und sollte halten. Wir sehen ein erstes Kursziel bei 2,10 CAD und danach sehen wir die alten Hochs bei 4,50 CAD als machbar an. Mit der Publikation der Machbarkeitsstudie dürfte sich auch das Interesse großer Unternehmen wieder einstellen. Denn solche Großprojekte im sicheren Kanada sind rar und Nickel wird immer knapper.

Zusätzlich empfiehlt sich ein Investment in BHP Billiton oder auch Vale mit jeweils +8% Dividendenrendite.

Im Kupferbereich könnte TORQ Resources bald durchstarten. Das Unternehmen befindet sich in einem tollen Zustand da man gerade in Bohrprogramm auf dem Santa Cecilia Gold-Kupfer Projekt im Maricunga Gürtel in Chile gestartet hat. Man bohrte zwei Ausfachungslöcher in 500 M Abstand mit jeweils 1.000 Meter Tiefe ausgehend von der historischen Entdeckung mit 925.7 m mit 0,21 g/t Gold, 0,27% Kupfer und 82 ppm Molybdän au dem Jahr 2012. Die Ergebnisse sollten im 4. Quartal vorliegen. Auch die Bohrungen werden dann wieder aufgenommen. Man bestimmte Sieben großvolumige Kupfer-Gold Ziele auf dem Projekt durch die letzten Arbeiten. Zusätzlich will man zügig das Bohrprogramm auf dem Margarita IOCG Projekt im Coastal Cordillera Gürtel in Chile starten. Dort machte man eine Erstentdeckung mit 90m mit 0,94% Kupfer und 0,84 g/t Gold sowie 98m mit 0,94 g/t Gold und 0,68% Kupfer. Man konnte intensive Oberflächenarbeiten abschließen und sieht deutliches Potenzial für zusätzliche Entdeckungen. Das neue Bohrprogramm wird sowohl die beiden Ausdehnungen in die 800 m lange mineralisierte Struktur in der Entdeckungszone testen sowie die neuen Ziele die gleiche Charakteristika aufweisen.

Der Chart ist auch an einem interessanten Punkt angelangt und wir sehen hier eine tolle Einstiegschance.

Ein erstes Kursziel dürfte bei 1 CAD liegen und danach bei 1,50 CAD.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: US05545E2090,BRVALEACNOR0,XD0002058432,CA89131L1085,CA13515Q1037