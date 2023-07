DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur schwierigen Elektroauto-Wende:

"Nun könnte man die Elektroauto-Wende einfach dem Markt überlassen - und das wäre unter normalen Umständen nicht der schlechteste Weg. Doch es sind keine normalen Umstände: Bereits 2035 soll der letzte Verbrenner in Europa neu zugelassen werden. Im behäbigen Takt der Branche ist das übermorgen. Deutschland braucht deshalb eine politisch unterstützte Elektroauto-Wende. Dazu gehören Kaufprämien, um die Technologie aus den Startlöchern zu locken. Sicher gibt es Branchen, die das Geld nötiger hätten als die deutsche Autoindustrie mit ihren Rekordgewinnen. Auch wurden Subventionen in dem Bereich zuletzt zu sehr mit der Gießkanne verteilt. Man denke an das üppig genutzte Kurzarbeitergeld oder die Abwrackprämie 2009. Im Gegensatz dazu ist eine Elektroauto-Prämie jedoch eine gezielte Subvention, um die politisch gewollte Transformation vom Verbrenner- ins Elektrozeitalter auch als Gesellschaft zu schaffen. Und deshalb vor allem eins: sinnvoll."/DP/jha