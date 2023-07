MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Fußball-WM der Frauen:

"Deutsche Fußball-Fans hoffen auf ein neues Sommermärchen in Down Under. Das mediale Interesse an der Frauen-WM ist groß und die Erwartungshaltung riesig. Das birgt viele Chancen - aber auch eine enorme Fallhöhe. So sollte die deutsche Elf in ihrer vermeintlich einfachen Vorrundengruppe schnellstmöglich zusehen, wieder in den Rhythmus zu kommen. Die 2:3-Pleite gegen Sambia offenbarte vor allem in der Defensive große Mängel. Gegen Teams mit schnellen Spitzen, die fast alle Top-Favoriten in ihren Reihen haben, bekam man zuletzt schnell Schnappatmung in Bezug auf die deutsche Defensive. Erst durch die Bereitschaft, den extra Meter für die Teamkollegin zu machen, gelang der EM-Finaleinzug im vergangenen Jahr. Die DFB-Elf ist kein Star-Ensemble. Das Team von Voss-Tecklenburg sollte sich daher schnellstmöglich wieder auf seine Stärken und damit auf ihre robuste Spielweise konzentrieren. Nur so kann der ganz große Coup gelingen. Denn: Von Euphorie allein ist noch kein Team Weltmeister geworden."/yyzz/DP/he