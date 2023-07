DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Peking stützt Bauindustrie

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Aufwärts geht es mit den Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag im Verlauf des Handels. Im Fokus stehen Maßnahmen Pekings zur Stützung der Wirtschaft. Daneben schwelt weiter das Thema US-Zinsen, denn am Mittwoch werden die Verbraucherpreise in den USA veröffentlicht. Einige Repräsentanten der Fed haben signalisiert, dass die Zinsen zwar weiter steigen dürften, dass der Zinsgipfel aber auch nahe sein könnte. Darauf waren in den USA die Marktzinsen deutlich gesunken.

Der Index der Börse Schanghai liegt 0,5 Prozent im Plus, während es in Hongkong 1,5 Prozent nach oben geht. Peking hat erklärt, dass es die Rückzahlungsfrist bestehender Darlehen für zahlungsunfähige Bauträger verlängern wird, um die rechtzeitige Fertigstellung der im Bau befindlichen Häuser zu gewährleisten. Teilnehmer rechnen mit weiteren Schritten des Landes zur Stärkung der heimischen Ökonomie. In Hongkong werden weiter die Gespräche zwischen US-Finanzministerin Janet Yellen und der chinesischen Führung am Wochenende bewertet. Yellens Besuch habe zaghafte Anzeichen für Fortschritte bei der Stabilisierung der Beziehungen zwischen China und den USA gezeigt, heißt es.

Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 0,2 Prozent auf 32.267 Punkte). Sorgen wegen Kreditkosten seien in den Hintergrund geraten, heißt es dort. Advantest steigen um 3 Prozent and Yaskawa Electric um 2,4 Prozent. Unter den weiteren Einzelwerten gewinnen Sumco 7,6 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die japanische Regierung eine Subvention in Höhe von 75 Milliarden Yen für die neue Siliziumwaferfabrik des Unternehmens bereitstellen will. Angesichts der gesunkenen US-Anleiherenditen gehe es bei den Finanzwerten abwärts, so Teilnehmer.

Am koreanischen Markt (+1,4%) werden Halbleiter- und Internetwerte gekauft. Vor allem die Stärke der Wall Street am Vorbabend stütze den Markt. Dazu komme Schnäppchenjagd nach einer fünf Tage andauernden Verlustserie, heißt es. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics steigt um 1,2 Prozent und macht damit nach vier aufeinanderfolgenden Abwärtstagen wieder Boden gut.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.082,90 +1,1% +0,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.266,59 +0,2% +24,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.555,83 +1,4% +14,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.219,20 +0,5% +4,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.761,91 +1,5% -7,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.153,16 +0,1% -3,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.385,49 +0,2% -7,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,1017 +0,2% 1,1000 1,0951 +2,9% EUR/JPY 155,05 -0,3% 155,48 155,93 +10,5% EUR/GBP 0,8556 +0,0% 0,8554 0,8555 -3,3% GBP/USD 1,2877 +0,1% 1,2860 1,2803 +6,5% USD/JPY 140,72 -0,4% 141,34 142,39 +7,3% USD/KRW 1.292,60 -0,4% 1.298,08 1.305,72 +2,4% USD/CNY 7,2078 -0,3% 7,2321 7,2350 +4,5% USD/CNH 7,2090 -0,3% 7,2295 7,2407 +4,1% USD/HKD 7,8262 -0,0% 7,8282 7,8295 +0,2% AUD/USD 0,6688 +0,2% 0,6676 0,6648 -1,9% NZD/USD 0,6219 +0,1% 0,6212 0,6184 -2,1% Bitcoin BTC/USD 30.474,72 +0,5% 30.315,03 30.127,09 +83,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,46 72,99 +0,6% +0,47 -7,4% Brent/ICE 78,13 77,69 +0,6% +0,44 -6,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,07 1.925,70 +0,1% +2,37 +5,7% Silber (Spot) 23,22 23,13 +0,4% +0,09 -3,1% Platin (Spot) 937,10 931,50 +0,6% +5,60 -12,3% Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,6% +0,02 -0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

