GREENWASHING - Eine neue EU-Richtlinie gegen Greenwashing könnte für viele Unternehmen zu einem Millionenrisiko werden. Künftig drohen Unternehmen, die Aussagen wie "klimafreundlich" oder "CO2-neutral" für ihre Produkte nicht wissenschaftlich belegen können, Bußgelder von bis zu 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Zwar könnte es noch bis zu zwei Jahre dauern, bis die Richtlinie in nationales Recht übertragen sei, aber in vielen Fällen wirke die neue Regelung auch mittelbar rückwirkend, sagte Christoph J. Crützen, Partner der Kanzlei Mayer Brown in Düsseldorf dem Handelsblatt. Das bedeute, dass Unternehmen auch später noch für heutige Aussagen abgemahnt werden könnten. "Das wird für die Wirtschaft richtig schmerzhaft", so Crützen, viele Unternehmen seien darauf nicht vorbereitet. Studien der EU hatten gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Werbeaussagen zur Klimafreundlichkeit vage, irreführend oder unfundiert gewesen sei. (Handelsblatt)

KRANKENHAUSREFORM - Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat Kritik an der Einigung von Bund und Ländern für eine Krankenhausreform geübt und eine auskömmliche Finanzierung angemahnt. "Die jetzt getroffene Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt einer finalen Gesamteinigung. Erst dann soll darüber entschieden werden, welchen Umfang die notwendige finanzielle Ausstattung für den Umbau der Krankenhäuser hat", sagte Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Bundes, der Rheinischen Post. "Das ist aber der springende Punkt: Es steht für uns außer Frage, dass eine solche Transformation ohne erhebliche Investitionen nicht gelingen kann. Wer glaubt, man könne die vorhandene Mittel einfach umverteilen und an wenigen Stellen Zuschläge gewähren und dann würde es schon passen, ist gelinde gesagt naiv", sagte Johna. (Rheinische Post)

July 11, 2023

