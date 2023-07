DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Daimler Truck hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 erhöht und begründet dies mit einem starken ersten Quartal 2023 und einem starken Absatz im zweiten Quartal. Die Prognose für die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts 2023 wird nun in einer Bandbreite von 8,5 bis 10 (bisher 7,5 bis 9) Prozent gesehen. Auch bei den einzelnen Industriesegmenten wurden die Prognosen für die bereinigte Umsatzrendite und den Absatz zum Teil angehoben. Die Absatzprognose wird auf insgesamt 530.000 bis 550.000 (bisher: 510.000 bis 530.000) Eionheiten angehoben. Zudem verkündete das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Euro. Die Aktien sollen über einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten über die Börse gekauft und anschließend im Wege einer Kapitalherabsetzung eingezogen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Cropenergies AG, HV

11:00 DE/Varta AG, HV

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Mutares 1,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,4% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,8% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+6,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+6,3% gg Vj - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -13.600 gg Vm Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: -10,0 Punkte zuvor: - 8,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -62,0 Punkte zuvor: -56,5 Punkte zuvor: 3,8% - US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.807,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.445,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.190,25 +0,0% Nikkei-225 32.180,50 -0,0% Schanghai-Composite 3.218,14 +0,5% Hang-Seng-Index 18.800,47 +1,7% +/- Ticks Bund -Future 131,22 +9 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.673,16 +0,4% DAX-Future 15.793,00 +0,4% XDAX 15.688,92 +0,4% MDAX 27.036,30 +0,1% TecDAX 3.109,88 +0,4% EuroStoxx50 4.256,51 +0,5% Stoxx50 3.865,29 +0,3% Dow-Jones 33.944,40 +0,6% S&P-500-Index 4.409,53 +0,2% Nasdaq-Comp. 13.685,48 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,13% +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leichten Kursgewinnen rechnen Händler zum Start am Dienstag. Gute internationale Vorlagen dürften für eine weitere Stabilisierung sorgen. Ausgeprägte Trends erwarten Händler aber nicht, zumal der Markt mit Spannung auf das Highlight der Woche warte, nämlich die US-Verbraucherpreise am Mittwoch. Sie dürften maßgeblich für die Einschätzung der weiteren Zinspolitik der US-Notenbank werden. In Deutschland stehen die endgültigen Inflationsdaten für Juni an, die bisher mit plus 6,4 Prozent zum Vorjahr berichtet wurden. Im Fokus steht der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Juli. Hier wird mit einem beschleunigten Rückgang der Stimmung in der deutschen Wirtschaft auf -10,0 Punkte nach zuvor -8,5 gerechnet.

Rückblick: Etwas fester - Schwächere chinesische Erzeugerpreise wurden einerseits als schlechtes Zeichen für die Wirtschaft gesehen, andererseits befeuerten sie Spekulationen über eine lockerere Geldpolitik der chinesischen Notenbank und ein Maßnahmenpaket Pekings zur Stimulierung der Wirtschaft. Rohstoffaktien reagierten mit Abschlägen von 0,6 Prozent auf die Daten aus China. In London zeigten sich BT Group (-0,2%) wenig davon bewegt, dass Unternehmenschef Philip Jansen im Laufe des nächsten Jahres von seinem Posten zurücktreten wird. OMV gaben ein halbes Prozent ab. Laut der UBS spricht der Produktionszwischenbericht des Ölunternehmens für ein schwächeres zweites Quartal.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Bayer gewannen 1,6 Prozent. Kurstreiber war ein Bericht im Platow-Brief, wonach Bayer eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte planen soll. Die Analysten von Jefferies glauben, dass dadurch ein Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent vom Aktienkurs genommen werden könnte. Tagesgewinner im DAX waren Rheinmetall (+2,9%) - der Konzern hat einen Rahmenvertrag über rund 3.000 Luftlandefahrzeuge im Wert von 1,9 Milliarden Euro abgeschlossen. Evonik gingen nach volatilem Verlauf mit minus 1,1 Prozent aus dem Handel nach der Senkung der Prognose für das laufende Jahr. Darüber sei an der Börse schon seit einiger Zeit spekuliert worden, hieß es. Dic Asset verloren 6,8 Prozent nach einer Prognosesenkung. Daneben bewegten Umstufungen: Scout24 verbilligten sich um 3,2 Prozent, nachdem die UBS die Aktie auf "Sell" abgestuft hatte. Norma verloren 2,6 Prozent, nachdem Hauck & Aufhäuser die Aktie abgestuft hatte auf "Hold". Drägerwerk sprangen hingegen um 6 Prozent nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Warburg.

XETRA-NACHBÖRSE

Daimler Truck wurden nach einer Prognoseerhöhung (s.o.) bei Lang & Schwarz rund 4 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Stützend wirkten die "deflationäre Tendenz" der chinesischen Erzeugerpreise, weil sie Hoffnungen untermauerten, dass Peking mit geeigneten Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft gegensteuern werde. Dazu kamen Kommentare von US-Notenbankern, die mehrheitlich darauf hoffen lassen, dass der Zinsgipfel nah sein dürfte und es möglicherweise nur noch eine weitere Zinserhöhung geben wird. Am Anleihemarkt knickten die Marktzisen ein, was die Stimmung für Aktien entsprechend befeuerte. Honeywell stiegen um 2,2 Prozent. Das Unternehmen kauft den Spezialisten für Cybersicherheit Scadadefense für eine ungenannte Summe. Nanobiotix machten einen Satz von 39,8 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte eine Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft mit Johnson & Johnson (+0,2%) vereinbart. Icahn Enterprises sprangen um 20,2 Prozent nach oben. Großunternehmer Carl Icahn soll nach einer Verständigung mit Gläubigern seine persönlichen Kredite vom Aktienkurs seines Unternehmens abkoppeln. Icahn drohte eine Nachschussforderung, da er sich Milliarden geliehen und als Sicherheit Papiere von Icahn Enterprises hinterlegt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,86 -9,3 4,95 44,0 5 Jahre 4,25 -11,4 4,36 25,0 7 Jahre 4,14 -9,1 4,24 17,4 10 Jahre 4,01 -5,8 4,07 12,8 30 Jahre 4,04 -0,6 4,04 6,9

Die Renditen sanken deutlich, nachdem aus Notenbankerkreisen Kommentare kamen, die Hoffnungen auf einen kurz bevorstehenden Zinsgipfel schürten. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, sagte ähnlich wie Fed-Vize Michael Barr: "Um sicherzustellen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen und rechtzeitigen Weg zurück zu 2 Prozent befindet, muss der Leitzins meiner Meinung nach noch etwas weiter von seinem derzeitigen Niveau ansteigen und dann für eine Weile auf diesem Niveau verbleiben, während wir mehr Informationen über die Entwicklung der Wirtschaft sammeln". Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, vertrat die Auffassung, dass die Fed geduldig sein und abwarten könne, wie sich die früheren Zinserhöhungen auswirken.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1018 +0,2% 1,1000 1,0983 +2,9% EUR/JPY 155,04 -0,3% 155,48 155,50 +10,5% EUR/CHF 0,9745 +0,0% 0,9742 0,9751 -1,5% EUR/GBP 0,8553 -0,0% 0,8554 0,8562 -3,4% USD/JPY 140,72 -0,4% 141,34 141,55 +7,3% GBP/USD 1,2882 +0,2% 1,2860 1,2829 +6,5% USD/CNH 7,2063 -0,3% 7,2295 7,2321 +4,0% Bitcoin BTC/USD 30.450,81 +0,4% 30.315,03 30.249,65 +83,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar verlor mit den Spekulationen auf einen nahen Zinshöhepunkt und den darauf sinkenden Marktzinsen deutlich weiter an Boden. Der Dollarindex sank um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,37 72,99 +0,5% +0,38 -7,6% Brent/ICE 78,07 77,69 +0,5% +0,38 -6,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 0,8 Prozent nach. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach dem Sechswochenhoch zum Wochenschluss.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,72 1.925,70 +0,2% +3,02 +5,8% Silber (Spot) 23,26 23,13 +0,6% +0,13 -3,0% Platin (Spot) 935,30 931,50 +0,4% +3,80 -12,4% Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,8% +0,03 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

EU - Umweltschutz/Batterien

Die EU-Mitgliedstaaten haben für mehr Umweltschutz bei der Herstellung und der Entsorgung von Batterien gestimmt. Der Rat der EU billigte eine neue Verordnung, mit der Batterien zukünftig nachhaltiger produziert, länger genutzt und besser recycelt werden sollen.

EU - Datenschutz

Die EU-Kommission hat einen Rechtsrahmen für ein neues Datenschutzabkommen zwischen den USA und der EU verabschiedet. Mit dem sogenannten Data Privacy Framework soll der für die digitale Wirtschaft unerlässliche Transfer personenbezogener Daten in die USA Rechtssicherheit erhalten.

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung der Präsidentin der Cleveland Fed, Loreatta Mester, muss die Fed die Zinsen weiter anheben. "Um sicherzustellen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen und zeitgerechten Pfad zurück zu 2 Prozent bewegt, muss der Leitzins meiner Ansicht nach noch etwas weiter von seinem derzeitigen Niveau ansteigen und dann für eine Weile auf diesem Niveau verbleiben, während wir mehr Informationsen über die Entwicklung der Wirtschaft sammeln", sagte sie.

Das Risiko, dass die Federal Reserve "zu wenig" tut, um die Inflation zu senken, überwiege immer noch das Risiko, dass sie die Zinsen in einem Tempo erhöht, das die USA in eine tiefe Rezession stürze. Davor warnte die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly. Die Kluft zwischen diesen beiden Risiken werde jedoch immer geringer. "Wir brauchen wahrscheinlich noch ein paar Zinserhöhungen im Laufe dieses Jahres, um die Inflation wirklich auf einen nachhaltigen Pfad von 2 Prozent zu bringen", sagte Daly.

NATO

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht den Weg für den schwedischen Nato-Beitritt frei. "Schweden wird Vollmitglied der Allianz", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag nach einem Vermittlungsgespräch mit Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Erdogan sagte laut einer Erklärung zu, die Ratifizierung der schwedischen Beitrittsakte durch das Parlament seines Landes sicherzustellen.

NIEDERLANDE - Inflation

Die niederländische Jahresinflationsrate betrug im Juni 5,7 Prozent, nach 6,1 Prozent im Mai.

BANKENREGULIERUNG USA

Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Micahel Barr will die Eigenkapitalanforderungen für Banken erhöhen, nachdem in diesem Jahr drei Banken zusammengebrochen sind. Dazu sollen die Finanzpolster der größeren Banken verstärkt werden, sagte er. Die strengsten Regeln der US-Notenbank sollen bereits auf Banken mit einer Bilanzsumme von mindestens 100 Milliarden Dollar angewendet werden. Derzeit liegt die Schwelle bei 700 Milliarden Dollar.

RHEINMETALL

will innerhalb der nächsten zwölf Wochen ein Werk für gepanzerte Fahrzeuge in der Ukraine eröffnen.

SIEMENS ENERGY

Die Ratingagentur S&P hat das langfristige Emittentenrating von BBB auf BBB- und das Kurzfristrating von A-2 auf A-3 gesenkt. Der Ausblick ist stabil.

RENAULT/GEELY

Die beiden Automobilhersteller bringen ein paritätisches Joint Venture für Antriebsstrangtechnologie an den Start. Das Gemeinschaftsunternehmen soll eine jährliche Produktionskapazität von bis zu fünf Millionen Verbrennungs-, Hybrid- und Plug-in-Hybridmotoren sowie -Getrieben erreichen.

