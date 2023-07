ETFs sind eine tolle Sache. Dividenden ebenfalls. Da ist es naheliegend über ein Investment in Dividenden-ETFs nachzudenken. Doch sind Dividenden-ETFs besser als "normale" ETFs? So funktionieren Dividenden-ETFs Bevor wir dieser Frage nachgehen, schauen wir auf die Funktionsweise von Dividenden-ETFs. Wie die meisten ETFs tracken diese ganz passiv die Performance eines Index. Ausnahmen wie die aktiv gemanagten ARK-ETFs von Cathie Wood bestätigen die Regel. Dividenden-ETFs zeichnen sich also dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...