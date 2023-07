News von Trading-Treff.de DAX zeigt Stärke zum Wochenstart und kann den zweiten Plustag im Juli absolvieren. Ankermarke von 15700 Punkten steht im Fokus am 11.07.2023 Stehen wir vor einem DAX-Richtungswechsel? Der Vorwochentrend war eindeutig, auch wenn der Freitag ein Pluszeichen aufzeigte. Dies hatten wir in diesem Chartbild aufgezeigt (Rückblick): Wir besprachen die Szenarien einer Gegenbewegung ausführlich in der Morgenanalyse zum 07.07.2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...