NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns habe er seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den gesamten Prognosezeitraum um durchschnittlich 6 Prozent reduziert, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufrechterhaltung der Dividende für 2023 dürfte eine Ausschüttung von mehr als 100 Prozent erfordern - und dies teilweise fremdfinanziert./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 13:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

