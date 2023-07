Bristol Myers Squibb macht von der Option zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung mit Evotec Gebrauch. Die Lizenz umfasst ausgewählte Forschungsprogramme, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt und vorangetrieben wurden und die in der Wirkstoffentdeckung weit vorangeschritten sind. Evotec erhält eine Zahlung in Höhe von 40 Mio. Dollar, leistungsbasierte Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren bis zum niedrigen zweistelligen Prozentsatz auf Produktverkäufe. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Diese Lizenzvereinbarung wird unsere gemeinsame Programm-Pipeline, die auf eine Vielzahl an neurodegenerativen Erkrankungen abzielt, weiter stärken. Wir sind zuversichtlich, dass die enge ...

