Madrid (ots/PRNewswire) -Wir feiern! Juli 2023 markiert einen historischen Meilenstein für Triskell Software, da wir nun bereits seit 10 Jahre modernste PPM-Lösungen für das Enterprise Portfolio Management weltweit bereitstellen.Seit der Gründung im Jahr 2013 hat Triskell ein stetiges und nachhaltiges Wachstum erfahren und sich als führender Anbieter von Projektportfoliomanagement- und strategischen Unternehmensplanungslösungen für Organisationen weltweit etabliert.Angel Garcia, Gründer und CEO von Triskell Software, äußert sich zu den Erfolgsfaktoren: "Unser Bekenntnis zur Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit bildet das Fundament unseres Wachstums." Er fügt hinzu: "Wir sind äußerst zufrieden mit unseren Errungenschaften und setzen uns kontinuierlich für Verbesserungen in der Zukunft ein. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unseren Kunden Lösungen und Services anzubieten, die ihre Erwartungen übertreffen."In den letzten 10 Jahren hat Triskell Software bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter:1. Mehr als 250.000 Benutzer weltweit verlassen sich derzeit auf unsere PPM-Lösungen.2. Wir haben unsere internationale Präsenz erweitert und sind jetzt in 15 Ländern tätig.3. 98 Prozent unserer Kunden sind zufrieden mit unserer Software.4. Wir wurden von den renommierten Analysten Gartner und Forrester und anderen als führender Anbieter in Bereichen wie Strategisches Ausführungsmanagement, Strategisches Portfolio Management und Anwendungsportfolio Management anerkannt.5. Wir haben strategische Partnerschaften auf vier Kontinenten geschlossen, um neue Märkte zu erschließen und unseren Kunden näher zu sein.Abschließend möchten wir unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern unseren Dank für ihre wertvollen Beiträge und ihre unerschütterliche Unterstützung in diesen 10 Jahren aussprechen. Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.Über Triskell SoftwareTriskell ist eine Unternehmenslösung, die sich auf die Betreuung der Strategieumsetzung mit erweiterten Funktionen für das Projektportfolio-Management konzentriert und dazu beiträgt, die Lücke zwischen Planung und Ausführung zu schließen. Mit Triskell können Unternehmen die Initiativen ihrer Organisation planen, priorisieren, verwalten und überwachen. Dazu gehören Tools für Bedarfs- und Kapazitätsmanagement, Projektportfolio- und Anwendungsportfolio-Management, Ressourcen- und Finanz-Management, traditionelles oder agiles Projektmanagement sowie IT-Serviceportfolio-Management.