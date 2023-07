LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit im Mai deutlich angestiegen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London bekannt gab. Analysten hatten dagegen mit einer stabilen Quote gerechnet. Auch im weniger deutlich schwankenden Dreimonatsvergleich erhöhte sich die Arbeitslosigkeit. Das ONS führte die Entwicklung vor allem auf einen Anstieg der Kurzzeitarbeitslosigkeit zurück.

Trotz der steigenden Arbeitslosigkeit erhöhte sich auch die Erwerbsquote. Sie stieg um 0,2 Punkte auf 76,0 Prozent. Ausschlaggebend sei ein Zuwachs der Teilzeitbeschäftigung, erklärten die Statistiker. Die Zahl der offenen Stellen ging deutlich und das zwölfte Mal in Folge zurück. Sie liegt aber immer noch über der runden Schwelle von einer Million Jobs.

Die Löhne und Gehälter steigen nach wie vor stark, abzüglich der noch höheren Inflation gehen sie aber zurück. So kletterten die Nominallöhne (ohne Bonuszahlungen) um 7,3 Prozent. Die Inflation frisst den Zuwachs aber auf, so dass die Reallöhne um 0,8 Prozent fallen./bgf/ngu