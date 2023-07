EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Immobilien/Immobilien

La Française Real Estate Managers erwirbt Bürogebäude in Bochum

La Française Real Estate Managers (REM) hat im Auftrag eines kollektiven Immobilien-Investmentvehikels ihr erstes Bürogebäude, mit einer Fläche von ca. 5.290 m², in Bochum von der Landmarken AG erworben.

Das Objekt befindet sich in der Suttner-Nobel-Allee 7 in Bochum in einem neuentstehenden Innovationsquartier. Das Gebiet profitiert von seiner strategischen Lage zwischen dem Bochumer Stadtzentrum und der Universität. Das Gebäude ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden (Straßenbahnhaltestelle direkt vor dem Gebäude und eine Bushaltestelle in ca. 300 m Entfernung). Das Büromarktgeschehen in Bochum hat sich bereits im vergangenen Jahr durch die Entwicklungen im Innovationsquartier MARK 51°7, dem umsatzstärksten Teilmarkt im Bochumer Osten im Vergleich zu den anderen etablierten Teilmärkten deutlich verändert. Das MARK 51°7 etabliert sich als neuer Büromarktstandort, insbesondere für technologie- und wissenschaftsorientierte Unternehmen und Institutionen mit Forschungsbezug und Hochschulnähe.

Das repräsentative und vollständig vermietete Neubauobjekt wurde 2022 fertiggestellt und wird LEED-Gold-zertifiziert sein. Die Immobilie überzeugt zudem mit ihrem nachhaltigen Energiekonzept und einer guten Umweltbilanz aufgrund der Nutzung des Fernwärmenetzes und einer Photovoltaikanlage auf einem begrünten Dach. Das Gebäude verfügt über 108 Stellplätze, darunter zehn mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sowie 36 Stellplätze für Fahrräder.

Das 6-stöckige Bürogebäude ist langfristig zu 100 % an fünf Mieter, darunter auch die Landmarken AG, vermietet.

Mark Wolter, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Germany, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir unser erstes Büro-Objekt in Bochum erwerben konnten. Diese Akquisition steht in perfektem Einklang mit unserer Strategie, unser deutsches Immobilienportfolio mit Objekten zu diversifizieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien sehr gut abschneiden, sowie unseren Fußabdruck in wirtschaftlich starken Regionen und Ballungszentren abseits der ‚Top-7' zu erweitern. Wir sind von der langfristigen Attraktivität des Innovationsquartiers und der Nachhaltigkeit der Immobilie überzeugt."

La Française Real Estate Managers wurde bei den rechtlichen Aspekten von Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB und bei der technischen Due Diligence von TA Europe GmbH beraten. Das Objekt wurde durch Cushman & Wakefield vermittelt.

Über La Française

Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission.

Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.

La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland.

La Française verwaltet ein Vermögen von 49 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapore vertreten (Stand: 31.12.2022).

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), Mitglied der Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Langfristige Ratings A+/Aa3/AA- von S&P (12/2021) / Moody's (02/2022) / Fitch (05/2022).

La Française Pressekontakt:

La Française Real Estate Managers Germany

Naheed Ashraf

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 297 24 38 15 - nashraf@la-francaise.com

www.lf-rem.com

Heidi Rauen

Tel. +49 (0)69 33 99 78 -13

hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Herausgegeben von La Française AM Finance Services, einer Tochtergesellschaft von La Française, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Zugelassen von der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X.

La Française Real Estate Managers, eine von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer N GP07000038 am 26. Juni 2007 zugelassene Gesellschaft, eine von der Industrie- und Handelskammer Paris Île-de-France unter der Nummer CPI N 7501 2016000 006 443 erteilte Zulassung ("Berufszulassung"), die zur Durchführung von Geschäften mit Gebäuden und gewerblichen Vermögenswerten sowie zur Immobilienverwaltung berechtigt und gemäß der Richtlinie 2011/61/EU am 24. Juni 2014 als AIFM zugelassen ist.

La Francaise Group UK Ltd - eingetragen in England unter der Nummer 4253400. La Francaise Group UK Finance Ltd - eingetragen in England 4717154, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority (FCA-Nummer: 225360) - Eingetragener Sitz: 78 Brook Street, London, W1K 5EF. LF Real Estate Managers Germany Deutsche Zweigniederlassung der La Francaise Group UK Ltd - eingetragen in Deutschland unter der Nummer HRB 79216 unterliegt der eingeschränkten Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Firmensitz: Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main.

