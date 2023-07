Der Prime Day hat begonnen - und bei Amazon laufen massenhaft Kundenbestellungen ein. Justin Post, Analyst bei der Bank of America, erwartet, dass das Shoppingevent stärker ausfallen wird als im Vorjahr. Amazon habe bekannte Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz - und dieser Faktor sei nun dazugekommen.Laut Post ist es der erste Prime Day, bei dem Amazon auf ein regionales Logistiknetzwerk zurückgreifen kann. "So kann der Konzern noch schnellere Prime-Day-Lieferungen als in den vergangenen Jahren."Hinzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...