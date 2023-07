SARNIA, Ontario, July 11, 2023. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, freut sich, einen aktuellen Bericht über die jüngsten Fortschritte und Erfolge des Unternehmens vorzulegen.



In der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2023 hat das Unternehmen in mehreren Schlüsselbereichen seiner operativen und strategischen Pläne bedeutende Fortschritte erzielt. Die neue Anlage von Aduro in London, Ontario, steht kurz vor der Fertigstellung. Die neuen Büroräume sind nun fertiggestellt und vollständig ausgestattet, und der Bau der erweiterten, hochmodernen Laboreinrichtungen wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Das Unternehmen hat sein Team durch die Einstellung von insgesamt acht Verfahrensingenieuren und Bedienern erweitert. Das gesamte F&E- und Betriebspersonal wurde umfassend in der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) und dem neuen kontinuierlichen Durchflussreaktor im Pilotmaßstab für Hydrochemolytic Plastic Upscaling ("R2 Plastic") geschult. Die R2 Plastic-Anlage ist voll funktionsfähig und hat erfolgreich Abfallpolymere in höherwertige flüssige Kohlenwasserstoffe umgewandelt. Darüber hinaus wurden erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung des Pilotreaktors für das Hydrochemolytic Bitumen Upgrading ("R2 Bitumen") erzielt.

Das Unternehmen hat seine Präsenz bei wichtigen Branchenveranstaltungen weiter ausgebaut und seine HCT-Plattform findet in der Öffentlichkeit große Beachtung. Die verstärkte soziale Präsenz und die Fortschritte von Aduro haben zu einem erhöhten Interesse von Interessengruppen und einer wachsenden Liste von Kooperationsmöglichkeiten geführt, was den guten Ruf des Unternehmens in der Branche und das große Interesse an der HCT-Plattform unterstreicht.

Das Unternehmen ist sich auch der administrativen Hürden, der Verzögerungen in der Lieferkette und der allgemeinen Herausforderungen bewusst, die sich aus dem erheblichen Wachstum des Teams in kurzer Zeit ergeben haben. Alle diese Probleme hat das Unternehmen dank des Engagements und der Leidenschaft des Teams von Aduro erfolgreich bewältigt. Das Unternehmen konzentriert sich nun darauf, sein Kundenbindungsprogramm zu beschleunigen und Partnerschaften mit wichtigen Interessengruppen zu schmieden. Mit unseren erweiterten Aktivitäten, den erreichten wichtigen Meilensteinen und starken Partnerschaften sind wir zuversichtlich, dass wir den technologischen Wandel in unseren Branchen vorantreiben können, und engagieren uns für die Vermarktung bahnbrechender Lösungen, die dringende globale Herausforderungen angehen.

Wesentliche Aspekte:

Der kontinuierliche Durchflussreaktor im Pilotmaßstab für Hydrochemolytic Plastic Upscaling ist in Betrieb und liefert Daten.

Ausweitung der Forschungs- und Betriebskapazitäten durch die erfolgreiche Aufnahme und Schulung von Mitarbeitern aus den Bereichen Verfahrenstechnik, Verfahrensbediener und Projektmanagement in das Team.

Fortsetzung der Gespräche über die Einbindung von Kunden und Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Ausweitung der Präsenz in Europa durch Gründung einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden.

Die neue, erweiterte Laboreinrichtung in London, Ontario, steht kurz vor der Fertigstellung.

Abschluss einer überzeichneten Finanzierung in Höhe von 3.926.512 CAD mit zusätzlichen 1.490.035 CAD aus der Ausübung von Optionsscheinen.

Technologischer Fortschritt und erweiterte Unternehmensfähigkeiten

Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass der kontinuierliche Durchflussreaktor im Pilotmaßstab für Hydrochemolytic Plastic Upscaling in Betrieb genommen wurde und ab Juni 2023 für die Verarbeitung von Kettenwachstumspolymeren zur Verfügung steht. Das System wandelt nun Abfallpolymere in höherwertige flüssige Kohlenwasserstoffe um und treibt unsere weiteren Vermarktungsbemühungen voran.

Das Unternehmen setzt sich weiterhin konsequent für die Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds ein. Unter der Leitung von Gene Cammack, COO, wurden im April und Mai 2023 umfassende Sicherheitsprotokolle und Standardbetriebsverfahren (SOPs) für den Durchflussreaktor entwickelt. Ziel war es, die vollständige Einhaltung der Vorschriften und den höchsten Standard der besten Sicherheitsverfahren zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden sechs neue Mitglieder erfolgreich in das Betriebsteam aufgenommen, darunter erfahrene Prozessbediener, die eine umfassende Schulung zur HCT-Plattform und zur R2 Plastic-Anlage erhielten.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme der Plastic-Anlage, die Einstellung von Schlüsselpersonal und die Einführung strenger Verfahren und Protokolle sind ein Beweis für die gemeinsamen Anstrengungen der Forschungs- und Entwicklungs- sowie der Betriebsteams. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre harte Arbeit haben entscheidend dazu beigetragen, diese Meilensteine zu erreichen und das Engagement des Unternehmens für Sicherheit und betriebliche Spitzenleistungen aufrechtzuerhalten.

Das Unternehmen ist mit den ersten Ergebnissen aus dem R2 Plastic-Verfahren sehr zufrieden und konzentriert sich nun auf die Durchführung des geplanten Versuchsprogramms. Das Hauptziel dieses Programms ist die Gewinnung umfassender Daten zur Unterstützung der Planung des nächsten Ausbaus zu einer Anlage für das Upcycling von Kunststoffen, die mehrere Tonnen pro Tag verarbeiten kann. Neben der Durchführung des geplanten Versuchsprogramms wird R2 Plastic eingesetzt, um das Kundenbindungsprogramm des Unternehmens zu beschleunigen. Das Unternehmen tritt nun in die nächste Phase seines Weges ein, die den Einsatz von Rohstoffen von Drittanbietern im kontinuierlichen R2 Plastic-Prozess vorsieht.

Das Unternehmen hat auch erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung des Pilotreaktors für das Hydrochemolytic Bitumen Upgrading ("HBU") erzielt. Wir haben mit der Inbetriebnahme von R2 Bitumen begonnen und gehen davon aus, dass wir im dritten Quartal 2023 den vollen Betriebsstatus erreichen. Wenn die R2 Bitumen-Anlage in Betrieb ist, wird sie Rohmaterial von verschiedenen interessierten Partnern verarbeiten, was unsere Position festigt und unsere Gespräche und Beziehungen mit potenziellen Kunden und Interessengruppen fördert.

Aduro hat seine Forschungs- und Betriebskapazitäten durch die Aufnahme von Mitarbeitern aus den Bereichen Verfahrenstechnik, Bediener und Projektmanagement in sein Team erheblich erweitert. Das wachsende Team bei Aduro erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens, einschließlich der Fähigkeit, mehrere kontinuierliche Verarbeitungseinheiten gleichzeitig zu betreiben und das Kundenbindungsprogramm zu beschleunigen. In den letzten Monaten hat Aduro sowohl in der HPU- als auch in der HBU-Vertikale großes Interesse erfahren. Mit dem aktuellen Team und den erweiterten Fähigkeiten konzentriert sich das Unternehmen auf die Stärkung bestehender Partnerschaften und die Festigung neuer Kooperationen und Geschäftsentwicklungen.

Expansion nach Europa

Im Juni 2023 gründete Aduro sein erstes internationales Zentrum, Aduro Clean Technologies Europe"), was den ersten Schritt zur internationalen Expansion darstellt. ACTE demonstriert das Engagement des Unternehmens für seine globale Wachstumsstrategie und dient Aduro als Mittel zur Erreichung seiner strategischen Ziele in der Region. ACTE ist physisch vor Ort auf dem Brightlands Chemelot Campus") in den Niederlanden, wo das Unternehmen erfolgreiche Partnerschaften mit Brightlands und Chemelot Innovation and Learning Labs") unterhält.

Der Aufbau einer globalen Präsenz steht im Einklang mit dem strategischen Geschäftsplan von Aduro und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Reichweite zu vergrößern, um mit den wichtigsten Interessenvertretern in Kontakt zu treten und die besten Talente zu gewinnen, wo auch immer diese weltweit ansässig sind.

ACTE wird sich darauf konzentrieren, das Hydrochemolytic-Verfahren für das Upcycling von Kunststoffen ("HPU") auf dem europäischen Markt voranzutreiben, mit dem vorrangigen Ziel, eine künftige Demonstrationsanlage am Standort Brightlands zu errichten, in der die patentierte Hydrochemolytic-Plattformtechnologie des Unternehmens für das Upcycling schwer zu recycelnder Mischkunststoffe vorgestellt wird. Das HPU-Verfahren stößt bei den wichtigsten Akteuren der Kunststoffbranche auf großes Interesse und verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen.

Das Unternehmen führt derzeit Partnerschaftsgespräche mit lokalen Interessenvertretern über das Projekt. Das Unternehmen hat beträchtliche Fortschritte bei der Gewinnung und Anwerbung wichtiger potenzieller Mitarbeiter gemacht, die das ACTE-Team verstärken und die Umsetzung der Unternehmensstrategie in Europa und weltweit vorantreiben sollen.

Abschluss einer überzeichneten Finanzierung

Aduro stärkt seine Bilanz durch den erfolgreichen Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung und nimmt dabei Bruttoerlöse in Höhe von 3.926.512,08 CAD durch die Ausgabe von 4.222.056 Einheiten zu 0,93 USD pro Einheit ein. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie. Die Optionsscheine können innerhalb von zwei Jahren zu einem Preis von 1,30 CAD pro Aktie ausgeübt werden, wobei ein Vorzugsrecht besteht, wenn die Aktie an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,60 CAD erreicht. Zusätzlich erhielt das Unternehmen 1.490.035 CAD aus der Ausübung von 1.862.544 zuvor ausgegebenen Optionsscheinen zu 0,80 CAD pro Aktie im Zeitraum zwischen dem 9. November 2022 und dem 12. Mai 2023.

Bau des neuen Labors und der Büros in London

Die neue Anlage von Aduro in London, Ontario, steht kurz vor der Fertigstellung. Die neuen Büroräume sind nun fertiggestellt und vollständig ausgestattet, während der Bau der erweiterten, hochmodernen Laboreinrichtungen voraussichtlich im 3. Quartal 2023 abgeschlossen sein wird. Die erweiterte Laboreinrichtung wird die Forschungskapazitäten des Unternehmens verbessern und die Fähigkeit von Aduro stärken, die Technologieentwicklung zu beschleunigen und die Kundenbindung zu unterstützen. Die ca. 400 m² große Anlage, die im dritten Quartal 2023 fertiggestellt werden soll, wird die Forschungsfläche von Aduro verdoppeln und über moderne Laborräume und neue Analysegeräte verfügen. Die neue Einrichtung wird als kanadischer Hauptsitz von Aduro und als zentraler Stützpunkt für das Forschungsteam des Unternehmens fungieren, um unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen durchzuführen und unsere Pläne für die Hochskalierung und die Kommerzialisierung zu unterstützen.

Marketing- und Investor-Relations-Vereinbarung mit Outside the Box Capital

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Marketing- und Beratungsvereinbarung") mit Sitz in Oakville, Ontario, abgeschlossen hat, um Marketing- und Investor.Relations-Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich Marketingdienstleistungen über soziale Medienkanäle und Online-Medienverbreitung.

In Verbindung mit der Marketingvereinbarung wird Aduro für eine anfängliche Laufzeit von acht Monaten, die am 10. Juli 2023 beginnt, an OTBC eine Bargebühr von 100.000 CAD zuzüglich der geltenden Steuern zahlen. Aduro wird OTBC außerdem 75.000 Aktienoptionen des Unternehmens gewähren. Die Optionen werden sofort nach der Zuteilung mit einem Ausübungspreis von 1,00 CAD oder dem höheren Marktpreis am Tag der Zuteilung freigegeben und haben eine Laufzeit von einem Jahr. OTBC besitzt zum Zeitpunkt dieses Dokuments keine Aktien des Unternehmens und steht in keiner direkten Beziehung zum Unternehmen, abgesehen von den in dieser Pressemitteilung dargelegten.

Das Engagement des Unternehmens mit OTBC ist ein weiterer Schritt in seinen Bemühungen, die Kommunikation mit der aktuellen Investorengemeinschaft zu verbessern und die Sichtbarkeit für ein größeres Publikum zu erhöhen. OTBC ist auf verschiedene Social-Media-Plattformen spezialisiert und wird in der Lage sein, den Bekanntheitsgrad und die weite Verbreitung der Unternehmensnachrichten zu erhöhen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

