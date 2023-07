Das Private Equity-Haus Rhone (über das Vehikel Ignite) verlängert das Teil-Angebot für RHI Magnesita. Wie berichtet, wurde ein Barangebot zu 28,50 GBP pro Aktie für 14.086.156 Aktien, was 29,9 Prozent der ausgegebenen Aktien entspricht, unterbreitet. Bis zum Ende der urprünglichen Angebotsfrist, am 10. Juli 2023, sind nun gültige Zusagen für 9.187.275 Aktien eingegangen, was etwa 19,50 Prozent der Aktien entspricht. Die Angebotsfrist wird nun bis zum 21. Juli 2023 verlängert.

