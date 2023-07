Der DAX setzt die am Freitag begonnene Stabilisierung auch am Dienstag noch fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15.732 Punkte. Anleger gehen damit nach einem schwachen Juli-Auftakt neuerdings wieder etwas zuversichtlicher an Aktien heran. Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet werden, stehen die finalen deutschen Verbraucherpreise für Juni und der ZEW-Index auf der Agenda. Alle aktuellen Entwicklungen ...

