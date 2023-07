Evotec - von einigen als "Gewinner des KI-Trends" ausgerufen, wird zu sehr hohen Multiples gehandelt. Für viele zu hoch, zu teuer. Dass die Aktie auf jeden Fall "Zukunft" handelt und die Pipeline mit über 100 Projekten viele Chancen für potentielle Durchbrüche bietet, zeigt sich heute. Dazusetzt man bei Evotec auch auf mit finanzieller Kraftanstrengung vorfinanzierte Produktionsanlagen für Biologika - während man in den USA bereits produziert, wird die Zwillingsanlage in Toulouse gerade errichtet. Während sich Evotec in der Produktion von Biosimilars grosse Chancen ausrechnet, wird aktuell das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...