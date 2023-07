EQS-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Die KST Beteiligungs AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,11 Mio. Euro (Vorjahresperiode - 1,15 Mio. Euro) erzielt. In den Vergleichszahlen des Vorjahres waren aufgrund der Auswirkungen des Russland-/Ukrainekrieges Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio in Höhe von 1,12 Mio. Euro vorzunehmen; im Berichtsjahr war diese Position dagegen nur in Höhe von TEUR 113 zu dotieren. Der innere Wert pro Aktie, bei dessen Berechnung zur Bewertung des Wertpapierportfolios die aktuellen Börsenkurse zugrunde gelegt werden, wird aktuell mit ca. EUR 1,17 ausgewiesen. Die ADRs russischer Emittenten, die sich noch im Portfolio der Gesellschaft befinden, jedoch nicht mehr in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen werden, fließen dementsprechend nicht in die Berechnung des inneren Wertes pro Aktie ein.



Aus Zinsen und Dividenden hat die KST Beteiligungs AG in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres TEUR 136 (Vergleichsperiode des Vorjahres TEUR 225) vereinnahmt. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft haben sich aufgrund des zwischenzeitlich erheblich gestiegenen Zinsniveaus deutlich auf TEUR 61 (Vorjahresperiode TEUR 21) erhöht.



Dagegen reduzierten sich die traditionell ohnehin niedrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft in der Berichtsperiode spürbar und liegen nun bei nur noch bei TEUR 63 gegenüber TUER 86 in der Vorjahresperiode. Die Personalkosten der Gesellschaft beliefen sich in den ersten sechs Monaten unverändert auf TEUR 12.



Hinsichtlich eines Umtauschs von ADRs russischer Emittenten in Originalaktien bleibt die Situation weiterhin unklar. Die Gesellschaft ist nach wie vor bestrebt, einen solchen Umtausch in die Wege zu leiten, sobald dies im Rahmen der aktuellen Sanktionslage möglich ist.



Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG erreicht zum 30.06.2023 9,30 Mio. Euro (31.12.2022: 9,23 Mio. Euro). In Höhe von 2,18 Mio. Euro (ca. 23%) war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft lag zum 30.06.2023 bei 5,86 Mio. Euro bzw. ca. 63% der Bilanzsumme. Hiervon waren wiederum ca. 23 % in Titeln aus dem Bereich des DAX-Index sowie weitere 18 % in Auslandstiteln, deren Indexzugehörigkeit in etwa dem DAX entspricht, investiert. Weitere 9% waren in Titeln, die dem Bereich des CDAX (einschließlich Unterindices) bzw. vergleichbaren ausländischen Indices zuzuordnen sind, investiert.



KST Beteiligungs AG

Vorstand



Hinweis: Mit dieser Corporate News wird die ursprünglich für den 7.8.2023 terminierte Mitteilung vorgezogen.



Kontakt:

Reinhard Voss



KST Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen



E-mail: voss@kst-ag.de

Tel.: +49 (0)7031 4690960

Fax: +49 (0)7031 4690966



