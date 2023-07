Das Währungspaar EUR/USD zeigt weiterhin Stärke und konnte bei 1,102 USD bereits ein neues Verlaufshoch bilden. Aktuell notiert EUR/USD direkt am Widerstand um 1,101 USD, könnte am heutigen Dienstag aber weiter nach oben durchbrechen. Neue Dynamik könnte mit den US-Verbraucherpreisdaten am Nachmittag um 14:30 Uhr kommen. Zuvor hieß es im Insight: "Am heutigen Montagmorgen zeigt sich EUR/USD im Bereich von 1,095 USD etwas tiefer. Der Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...