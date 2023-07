Varta hat die neue Woche mit einem leichten Abschlag eingeläutet, zur Enttäuschung vieler Investoren, die nach dem fast 9%igen Gewinn vom Freitag auf einen starken Start in die aktuelle Handelsperiode gehofft hatten. Nachdem Varta am Freitag nahezu 9 % Gewinn erzielte und ins Börsenwochenende ging, sind am Montag bei -1 % möglicherweise einige Profite im Portefeuille der Anleger gelandet. Es ist momentan schwer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...