FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat auch im zweiten Quartal eine stark steigende Nachfrage nach batterieelektrischen Pkw verzeichnet. 56.300 BEVs mit einem Stern wurden in den Monaten April bis Juni verkauft, wie der Autohersteller in Stuttgart mitteilte. Das waren 123 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mehr als jeder zehnte neue Mercedes-Pkw ist damit elektrisch unterwegs. Die Verkäufe des elektrifizierten Smart gingen allerdings um fast ein Fünftel zurück.

Insgesamt stieg der Absatz von Mercedes-Benz Cars um 6 Prozent auf 515.700 Einheiten. Angetrieben wurde das Wachstum von starker Nachfrage in Deutschland (plus 23 Prozent) und im Oberklassesegment mit S-Klasse, AMG, Maybach und S-Klasse (plus 12 Prozent). Im Kernsegment mit der C- und der E-Klasse belief sich das Wachstum auf 2 Prozent, im Entry-Segment mit der A- und der B-Klasse wurden 11 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt.

Einen Rekord für das zweite Quartal verzeichnete Mercedes-Benz Vans. Weltweit wurden 119.500 Transporter mit Stern verkauft, was einer Absatzsteigerung von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

July 11, 2023 03:30 ET (07:30 GMT)

