FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 110 Euro belassen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal dürften solide ausgefallen sein, schrieb Analyst Jürgen Pieper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Niveau des ersten Quartals sei aber wohl nicht erreicht worden. Im Vergleich mit den Aktien der anderen deutschen Autohersteller sei die Bewertungsprämie der BMW-Papiere aktuell etwas höher als in der Vergangenheit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 08:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 08:01 / CEST

DE0005190003