Berlin (ots) -Am heutigen Dienstag, 11. Juli 2023, ab 15 Uhr diskutiert WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard im "WELT TALK" folgende Fragen mit seinen Gästen: Droht die nukleare Eskalation? Scheitert die Gegenoffensive? Wie reagiert die NATO?Live zu Gast im Berliner WELT TV-Studio werden sein: Klaus Ernst (DIE LINKE), Oleksij Makejew, (Botschafter der Ukraine in Deutschland), Sarah Pagung (Körber Stiftung) und Michael Roth (Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss, SPD).Sarah Pagung und Michael Roth werden zudem heute als Panel-Gäste am WELT Summit VISION NOW Digital Security teilnehmen."WELT TALK" LIVE am Dienstag, 11. Juli 2023, um 15 Uhr im TV, im Livestream auf WELT.de, in der Mediathek, auf YouTube und in der WELT Nachrichtensender TV-App. Eine Wiederholung wird um 19 Uhr gesendet.Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5555062